Русская линия
Сводка новостей от 8 октября 2019

Архиепископ Дубнинский Иоанн: Мы обрадованы решением Св. Синода Русской Православной Церкви
3 ноября в Москве состоится официальное подписание документов о принятии Архиепископии русских церквей в Европе в Московский Патриархат…

Глава Русского экзархата в Западной Европе архиепископ Хариупольский Иоанн Представители Архиепископии русских церквей в Западной Европе отправятся в Москву для подписания документов о принятии этой церковной структуры в юрисдикцию Русской Православной Церкви. Церемония подписания состоится 3 ноября 2019 года, заявил архиепископ Дубнинский Иоанн (Реннето), сообщает ТАСС.

«Мы обрадованы этим решением и направимся 3 ноября в Москву для подписания документа», — сказал глава Архиепископии.

Владыка Иоанн отметил, что провёл телефонный разговор с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, во время которого обсуждалось принятое решение. «[Патриарх] сообщил мне, что Синод удовлетворил нашу просьбу и принял протокол, который прилагался к нашему обращению. Этот протокол мы разработали совместно с Московской Патриархией», — добавил он.

Ранее в понедельник состоялось заседание Священного Синода Русской Православной Церкви, принявшего решение о принятии в свою юрисдикцию обратившихся священнослужителей Архиепископии.

Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе с центром в Париже до недавнего времени находилась в составе Константинопольского Патриархата. Её приходы располагаются в ряде стран Европы, главным образом во Франции.

Священный Синод Константинопольского Патриархата 27 ноября 2018 года принял решение отменить действие Томоса от 1999 года, который даровал расположенной в Париже Архиепископии пастырское попечение и управление православными приходами русской традиции в Западной Европе. После этого в феврале 2019 года внеочередное собрание Архиепископии проголосовало против решения Синода Константинопольского Патриархата о её упразднении. Однако, на Фанаре не стали пересматривать своего решения и в итоге большинство приходов бывшего Экзархата решили перейти в Русскую Православную Церковь.

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Архиепископ Дубнинский Иоанн: Мы обрадованы решением Св. Синода Русской Православной Церкви
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