Бывший глава МИД Испании Жозеп Боррель с большой вероятности может заменить Федерику Могерини во главе дипломатии Евросоюза, и это не предвещает России ничего хорошего, ведь этот политик известен тем, что занимает откровенно антироссийскую позицию по многим вопросам.

Жозеп Боррель является нетипичным дипломатом, ведь его заявления не раз бывали скандальными, например когда он, будучи главой МИД Испании, назвал Россию «старым врагом» Евросоюза, после чего Мадриду пришлось оправдываться, сообщает «Немецкая волна».

На трехчасовых слушаниях в комитете Европарламента по иностранным делам, прошедших в понедельник, 7 октября, по этому поводу он заявил: «Я никогда не говорил, что Россия — враг Испании, я говорил лишь, что Европы. Это я говорю и сейчас». Если бы на востоке от ЕС не появились новые угрозы, то не пришлось бы государствам НАТО размещать в странах Балтии дополнительные войска, пояснил он.

По мнению кандидата на пост верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности, санкции, введённые в отношении России, следует сохранить. Но при этом он призвал рассматривать эти ограничения как средство, а не как цель.

«Санкции следует сохранить, пока поведение России не изменится», — отметил Боррель и указал на важность дипломатических инструментов в отношениях ЕС с РФ. В частности, он поддерживает пять принципов, на которых сейчас эти отношения основываются. Так, в частности, один из принципов предусматривает, что изменение отношений возможно лишь после имплементации Минских соглашений, другой же говорит об усилении поддержки гражданского общества в России.

Испанский политик напомнил, что достаточно одному государству — члену ЕС выступить против сохранения санкций, чтоб они прекратили действовать. И потому он выступает за то, чтобы в вопросе санкций, в частности, в отношении России, а также в вопросах прав человека и миротворческих миссий Совет ЕС принимал решения не единогласно, а квалифицированным большинством. Если Евросоюз не сможет сохранить единство в вопросе санкций, то проблема будет в первую очередь у самого ЕС, считает Боррель. Потому он пообещал, что его первые усилия в должности будут направлены на сохранения единства по санкциям и усиление поддержки стран — соседей ЕС.

Серди них Боррель называет в первую очередь Украину. «Лучший путь противостоять российскому экспансионизму или же, если желаете, российской угрозе — это помочь Украине, усилить её стойкость и способность проводить реформы», — заявил политик. На важность Украины для Борреля указывает и то, что он упомянул её во вступительном слове, поместив «поддержку демократии и территориальной целостности Украины» на второе место среди задач Евросоюза — после содействия реформам и евроинтеграции Западных Балкан и перед формированием целостной стратегии в отношении Африки.

Уже сегодня Комитет Европарламента будет решать, давать ли Боррелю «зелёный свет», необходимый для его утверждения в должности. Это решение пока не разглашается. Результаты всех слушаний станут известны лишь 17 октября, а окончательно Европарламент утвердит весь список новой Еврокомиссии 23 октября. Тогда и станет известно, кто возглавит европейскую дипломатию.

Русская линия