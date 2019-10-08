Духовные и светские власти Кипра выразили поддержку предстоящему возобновлению паломнического маршрута Россия — Кипр — Святая Земля. Свое отношение к этому проекту Императорского православного палестинского общества (ИППО) они высказали на встречах с председателем этого общества Сергеем Степашиным, которые прошли в понедельник, информирует ТАСС.

«Паломнический туризм сближает два народа, и через эту связь народы знакомятся с традициями и культурой друг друга», — заявил на встрече с главой ИППО в подворье Киккского монастыря в Никосии митрополит Киккский и Тиллирийский Никифор. «Я считаю именно этот момент главным фактором, а экономический вопрос идет уже следом», — подчеркнул митрополит, являющийся одновременно настоятелем самой известной обители Кипра — ставропигиального монастыря Киккской иконы Божией Матери.

Председатель Палаты представителей (однопалатного парламента) Республики Кипр Димитрис Силлурис, принимая Степашина, сообщил, что посетит во вторник церемонию открытия памятной доски первым паломникам, отправившимся по маршруту Россия — Кипр Святая Земля, которая состоится в расположенной в деревне Эпископио церкви Святого апостола Андрея Первозванного и Всех святых в земле русской просиявших.

Председатель парламента отметил, что «культурные, духовные и дружеские связи между народами [Кипра и России] остаются неизменными, и ничто не может их поколебать». Со своей стороны председатель ИППО заметил, что термин Святая Земля, который традиционно принято относить к Иерусалиму и окружающим его территориям, вполне употребим и по отношению к Кипру с учетом здешнего обилия храмов и святых мест.

Степашин также выразил уверенность, что число паломников из России на Кипре в дальнейшем будет только расти. «Это только начало. Мы через 100 лет возвращаемся с новой идеологией на Кипр», — заявил председатель общества, основанного в 1882 году.

Он сообщил, что с ним приехали более 50 паломников из разных регионов РФ, чтобы побывать в кипрских монастырях и пообщаться со священнослужителями. По его словам, по возвращении в Россию паломники смогут рассказать, насколько привлекателен паломнический туризм на Кипре. «Но, безусловно, для нас важно, чтобы и киприоты также могли приезжать в нашу страну, чтобы знакомиться с нашими храмами и святыми местами», — добавил он.

Сергей Степашин также встретился в понедельник с президентом Республики Кипр Никосом Анастасиадисом, но содержательная часть их беседы прошла без присутствия прессы. По завершении встречи председатель Императорского православного палестинского общества сообщил корреспонденту ТАСС, что глава островной республики поддержал инициативу открытия паломнического пути из Россию в Святую Землю, который пролегал бы через территорию Кипра.

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