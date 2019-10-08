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Сводка новостей от 8 октября 2019

В Сербии торжественно отпраздновали 800-летие автокефалии Сербской Православной Церкви

6 октября в монастыре Жича, именуемом Царской лаврой, торжественно отпраздновали 800-летие автокефалии Сербской Православной Церкви (1219−2019 гг.), сообщает Православие.Ru.

Центральным событием праздника стала святая Божественная литургия, которую возглавил Его Святейшество архиепископ Печский, митрополит Белградо-Карловацкий Святейший Патриарх Сербский Ириней. В алтаре на богослужении молились епископы, прибывшие на праздник, духовенство и монашествующие из разных стран и епархий. Из-за большого количества участников этого исторического события, прибывших в монастырь Жича, место служения литургии было расположено в восточной части территории монастыря.

Его Святейшеству молитвенно сослужили Его Преосвященство епископ Жичский Иустин, Его Высокопреосвященство архиепископ Охридский и митрополит Скопский Иоанн, митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий, митрополит Дабробосанский Хризостом, митрополит Загребско-Люблянский Порфирий, Преосвященный епископ Сремский Василий, епископы Будимский Лукиан, Банатский Никанор, Новограчаницкий и Среднезападно-Американский Лонгин, епископ Канадский Митрофан, Бачский Ириней, Британско-Скандинавский Досифей, Враньский Пахомий, Шумадийский Иоанн, Браничевский Игнатий, Зворничко-Тузлянский Фотий, Милешевский Атанасий, Будимлянско-Никшичский Иоанникий, Дюссельдорфский и Германский Григорий, Вальевский Милутин, Рашко-Призренский Феодосий, Тимокский Иларион, Западно-американский Максим, Восточно-американский Ириней, Крушевацкий Давид, Славонский Иоанн, Бихачско-Петровацкий Сергий, Нишский Арсений, Австралийско-Новозеландский Силуан, Буэнос-Айресский и Южноамериканский Кирилл, Далматинский Никодим, Осечко-Польский и Бараньский Херувим, Захумско-Герцеговинский Димитрий, Полошко-Кумановский Иоаким, Моравичский Антоний, Брегалничский Марко, Стобийский Давид, Ремезианский Стефан, Диоклийский Мефодий, Мохачский Исихий, архимандриты монастыря Студеница Тихон (Ракичевич) и Йован (Радосавлевич), игумен Сопочанский Феоктист, а также клирики Сербской Православной Церкви в священническом и диаконском сане.

Богослужение совершалось на сербском и церковнославянском языках.

Среди присутствующих на богослужении были Его Королевское Высочество наследный принц Александр и принцесса Катарина Караджорджевич, генеральный секретарь Президента Республики Сербии г. Николай Селакович, министр иностранных дел г-н Ивица Дачич, министр культуры и информации г-н Владан Вукосавлевич и министр инноваций и технологического развития г. Ненад Попович, представители церквей и религиозных общин, мэры, представители армии, полиции, жандармерии, культурных и просветительских учреждений. В нескольких местах были размещены видеоэкраны, чтобы все присутствующие могли следить за ходом богослужения.

Все присутствующие на литургии имели уникальную возможность услышать византийские литургические песнопения в прекрасном исполнении насельниц монастыря Жича.

К Святому Причастию приступило большое количество верующих, присутствовавших на богослужении.

По окончании Литургии Его Святейшество Святейший Патриарх Сербский Ириней поздравил всех присутствующих с 800-летием автокефалии Сербской Православной Церкви и обратился к сослужившим иерархам и всем верным чадам Православной Церкви с приветственным словом:

«Здесь, восемь веков назад, началась история нашей автокефалии. Стефан Неманя и Святой Савва знали, что людям нужна организованная и независимая Церковь и государство. Они были основаны святым народом, великой династией Неманичей.

Церковь несла свою апостольскую миссию к людям. Она распространяла истину Божью. Государство делало свою работу. Гармония украсила церковно-государственные отношения. Сегодня мы должны подчеркнуть, что мы должны вернуться на путь Христа и путь Святого Саввы. Никто, кроме Господа, не есть Путь, Истина и Жизнь. Сегодня, когда мы празднуем восемь веков нашего автокефального существования, мы вспоминаем время, когда люди слушали слово своей многострадальной Церкви. Мы страдали за наше любимое отечество, мечтая о его свободе. Господь исполнил это.

Слава Богу, мы можем отпраздновать этот великий день. Нам важно знать, что наш народ красило единство, и мы должны беречь это единство в Церкви, вере и любви. Разногласия и ссоры, индивидуальные интересы — неправильный путь. Это не ведет к хорошему будущему. Любовь должна быть среди нас. Таким образом, мы сможем уважать других, как и они. Независимо от нации и религии, мы должны любить друг друга. Это послание этого великого юбилея. Так поддерживается Церковь и государство. У нас есть примеры в прошлом, что для Церкви лучше всего делать свою работу, а для государства — свою работу. Именно поэтому я приветствую представителей нашей страны, науки и культуры. Я молюсь Богу, чтобы Господь благословил всех нас, чтобы продолжить нашу жизнь по заветам святого Саввы. Пусть все вы будете благословлены за то, что пришли в это место с общим желанием и молитвой о единстве и любви друг к другу. Пусть Господь будет с нами, во веки веков. Аминь."

Его Святейшество Епископ Нишский Арсений также прочитал послание, адресованное всем чадам Святой Сербской Православной Церкви, в котором представил краткий обзор истории Сербской Православной Церкви и подчеркнул, что свечу веры сербского народа, зажженную в душе сербов восемь столетий назад благочестивым отцом Саввой, не смогли погасить пламя страданий и искушений, через которые прошла Сербская Церковь.

По завершении богослужения от имени Жичской епархии и сестричества монастыря Жича для всех присутствующих было подготовлено праздничное угощение. Также музыкальными и танцевальными коллективами была представлена обширная культурная и художественная программа с исполнением сербских народных песен под звуки традиционных инструментов.

Днем ранее, 05 октября, в столице Сербии г. Белграде в честь 800-летия Автокефалии Сербской православной Церкви при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Русского дома в Белграде состоялось выступление хора духовенства Санкт-Петербургской митрополии (художественный руководитель и дирижер Юрий Герасимов). Прибывший из России хор исполнил богослужебные песнопения, а также русские народные песни. Как отметили присутствовавшие гости, выступление хора в самом сердце г. Белграда, в самом большой на Балканах православном храме св. Саввы, главный престол которого освящён в честь первого сербского архиепископа Сербии святого Саввы, стало особым событием в жизни сербского народа.

В ознаменование 800-летия автокефалии Сербской Православной Церкви 09 октября под эгидой Сербской Православной Церкви в Музее Сербской Православной Церкви в г. Белграде состоится открытие выставки «Восемь веков искусства», посвященной этому великому юбилею. Выставка будет открыта для посетителей до 09 декабря 2019 г.

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В Сербии торжественно отпраздновали 800-летие автокефалии Сербской Православной Церкви
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