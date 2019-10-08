Открылась регистрация кандидатов на бесплатное обучение на курсах помощников больничных священников, сообщает Диакония.Ru. Приглашаются волонтеры, желающие оказывать духовную и социальную помощь людям в больницах. Опытные священники, психологи, сестры милосердия научат слушателей корректно вести себя в больнице, говорить с разными людьми, которые оказались в больничных условиях, рассказывать о православной вере и оказывать помощь в разных социальных вопросах. Курсы организованы Комиссией по больничному служению при Епархиальном совете города Москвы и начнутся в ноябре. По итогам обучения слушатели курсов будут распределяться в больничные учреждения Москвы в качестве волонтеров.

«В больнице человек всегда испытывает стресс и душевное потрясение. Он выпал от привычного темпа жизни и комфортной среды. По опыту, в каждой больничной палате есть человек, который хотел бы поделиться своей болью со священником и получить утешение, — сказал глава Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, председатель Комиссии по больничному служению при Епархиальном совете города Москвы епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон. — В Москве миллионы людей ежегодно проходят лечение в стационарных учреждениях города. И конечно, священник часто физически не может много времени уделить одному человеку. Поэтому мы решили подготовить людей из числа мирян в помощники больничным священникам. В их прямые обязанности будет входить искреннее, сердечное участие к больному».

Обучение на курсах помощников больничных священников начнется 9 ноября и будет продолжаться в течение 3-х месяцев один раз в неделю по субботам. Их будут проводить больничные священники, психологи, социальные работники, сестры милосердия. В программу курсов входят лекции и семинары на тему православного понимания страдания, психологии болеющего человека и специфики социальной и духовной помощи в больнице. Слушателям помогут развить навыки общения с пациентами и их близкими, а также расскажут об особенностях работы с эмоциональным состоянием больных.

В рамках курса священники затронут темы веры, смысла страданий и болезни. Священники, многие из которых давно служат в больницах, расскажут о том, как правильно человеку, далекому от Церкви, рассказать о Евангелии и о Христе, о совершении таинств. Также на курсе разберут особенно часто задаваемые больными вопросы, в том числе современные претензии к Церкви, и то, как правильно на них отвечать.

Первое занятие в рамках курсов проведет председатель Синодального отдела по благотворительности епископ Пантелеимон. Также со слушателями курсов встретятся опытные больничные священники, психологи, социальные работники, сестры милосердия и другие.

В числе требований к слушателям курсов — высшее образование, регулярное участие в церковных таинствах, возраст от 25 до 50 лет. Также желательно наличие у кандидата постоянного духовника.

Чтобы записаться на собеседование, требуется заполнить анкету. Собеседования с кандидатами начнутся 16 октября. Начало курсов — 9 ноября.

Телефон для справок: +7 (903) 660-30-40 (в будние дни с 10.00 до 19.00).

Занятия будут проводиться на базе Центральной клинической больнице святителя Алексия, митрополита Московского, по субботам с 13.00 до 16.00 по адресу: Ленинский пр., д. 27. Продолжительность курсов — три месяца.

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