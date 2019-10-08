Предстоятель Грузинской Православной Церкви Католикос-Патриарх Грузии Илия II считает, что Германия может способствовать тому, чтобы процесс урегулирования конфликтов в Абхазии и Южной Осетии «сдвинулся с места» и в связи с этим призвал немецкие власти повлиять на Россию, чтобы она вывела свои войска из этих территорий, сообщает Интерфакс.

На состоявшейся в понедельник в Патриархии Грузии встрече с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером Патриарх заявил, что для Грузии вопрос территориальной целостности является «самой большой и болезненной проблемой».

«20% (территории) захвачены другой страной, но хочу сказать, что и для России эта проблема является большим грузом. Необходимо сделать всё, чтобы эта проблема была решена. Мы считаем, что у Германии есть столько сил и авторитета, чтобы принять активное участие в этом процессе. Я считаю, что военные базы должны быть выведены с этих территорий», — сказал Патриарх Илия.

По словам Грузинского Патриарха, визит президента Германии в связи с этим очень важен для Грузии, и грузинский народ смотрит на него с большой надеждой. «Вы прошли такой путь в дипломатической работе, что вам не составит труда сдвинуть это с места», — обратился Патриарх Илия к Штайнмайеру.

В свою очередь президент Германии заявил на встрече, что видит попытки грузинского руководства урегулировать конфликты. «Знаю, что правительство Грузии ищет выход для решения конфликта дипломатическим путем», — сказал он, отметив, что и активное участие России в этом процессе неизбежно.

При этом президент ФРГ вспомнил о попытках найти выход из ситуации в июле 2008 года, когда в ранге главы МИД Германии он посещал Грузию. «Тогда мы хотели найти выход, чтобы это не переросло в конфликт, но, к сожалению, не смогли», — отметил он.

Судя по ответу немецкого президента, в Германии понимают, что решить этот вопрос практически невозможно. Европа и США не могут повлиять на позицию Кремля даже по такому вопросу, как ситуация на Украине, хотя приняли против России серьёзные санкции. Надеяться на то, что Кремль пойдёт на уступки в вопросе Абхазии и Южной Осетии (когда Россия признала их независимость), вообще не приходится. А это значит, что российско-грузинские отношения ещё очень долго будут оставаться враждебными.

Русская линия