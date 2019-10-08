Заседание Собора состоится 12 октября. Греческие архиереи будут обсуждать, признавать ли им украинских раскольников…

Элладская Православная Церковь проведёт 12 октября 2019 года внеочередное заседание Архиерейского Собора для обсуждения вопроса о предоставлении автокефалии Украине, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на агентство церковных новостей Romfea.

С 8 по 11 октября пройдёт очередной Архиерейский собор, в его повестке украинский вопрос не значится.

Однако, Архиепископ Афинский и всей Греции Иероним разослал в понедельник, 7 октября, письмо, в котором созвал внеочередное заседание Архиерейского Собора на 12 октября. В повестке — выступление Архиепископа Иеронима на тему «Информация об автокефалии Церкви Украины» и его обсуждение, пишет издание.

На Элладскую Православную Церковь оказывается «огромное давление» со всех сторон по украинскому вопросу, сказал РИА Новости один из митрополитов накануне Архиерейского Собора.

В воскресенье вечером с Архиепископом Иеронимом встретился и.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филипп Рикер и передал ему «тёплые приветствия из Соединенных Штатов», сообщило посольство США в Афинах.

Активность проявляют и представители Константинопольского Патриархата, а также лично Патриарх Варфоломей, который, как сообщают СМИ, добился обещания от владыки Иеронима, что он поставит «украинский вопрос» в повестку дня Архиерейского Собора. Кроме того, все последние дни глава Фанара встречался с архиереями Элладской Православной Церкви, убеждая их признать «ПЦУ».

От того, устоит ли Элладская Православная Церковь под давлением Фанара и США или всё же признает украинских раскольников, зависит дальнейшее будущее мирового Православия, которое в случае признания Афинами «ПЦУ» может окончательно расколоться на две части.

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