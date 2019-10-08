Архиепископ Афинский Иероним решил созвать внеочередное заседание Архиерейского Собора
Заседание Собора состоится 12 октября. Греческие архиереи будут обсуждать, признавать ли им украинских раскольников…
Элладская Православная Церковь проведёт 12 октября 2019 года внеочередное заседание Архиерейского Собора для обсуждения вопроса о предоставлении автокефалии Украине, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на агентство церковных новостей Romfea.
С 8 по 11 октября пройдёт очередной Архиерейский собор, в его повестке украинский вопрос не значится.
Однако, Архиепископ Афинский и всей Греции Иероним разослал в понедельник, 7 октября, письмо, в котором созвал внеочередное заседание Архиерейского Собора на 12 октября. В повестке — выступление Архиепископа Иеронима на тему «Информация об автокефалии Церкви Украины» и его обсуждение, пишет издание.
На Элладскую Православную Церковь оказывается «огромное давление» со всех сторон по украинскому вопросу, сказал РИА Новости один из митрополитов накануне Архиерейского Собора.
В воскресенье вечером с Архиепископом Иеронимом встретился и.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филипп Рикер и передал ему «тёплые приветствия из Соединенных Штатов», сообщило посольство США в Афинах.
Активность проявляют и представители Константинопольского Патриархата, а также лично Патриарх Варфоломей, который, как сообщают СМИ, добился обещания от владыки Иеронима, что он поставит «украинский вопрос» в повестку дня Архиерейского Собора. Кроме того, все последние дни глава Фанара встречался с архиереями Элладской Православной Церкви, убеждая их признать «ПЦУ».
От того, устоит ли Элладская Православная Церковь под давлением Фанара и США или всё же признает украинских раскольников, зависит дальнейшее будущее мирового Православия, которое в случае признания Афинами «ПЦУ» может окончательно расколоться на две части.
Архиепископ Афинский Иероним решил созвать внеочередное заседание Архиерейского Собора Заседание Собора состоится 12 октября. Греческие архиереи будут обсуждать, признавать ли им украинских раскольников...