Русская линия
Сводка новостей от 7 октября 2019

Храм Святых Царственных страстотерпцев появится в Войковском районе Москвы
Строительство храма в районе, названном в честь убийцы Царской семьи, подходит к концу…

Царственные СтрастотерпцыПервый в Северном административном округе Москвы храмовый комплекс в рамках «программы-200» будет полностью готов к освящению до конца текущего года, сообщил журналистам куратор программы, депутат Госдумы Владимир Ресин, передаёт Интерфакс.

«До конца октября строители сдадут здания храмового комплекса в эксплуатацию. Осталось закончить внутреннюю отделку приходского дома, проложить необходимые коммуникации и благоустроить территорию с учётом работ по наружному освящению храмовой территории. А в декабре храмовый комплекс должен быть готов к освящению», — сказал Ресин.

Храм в честь святых Царственных страстотерпцев заложили в год 400-летия Дома Романовых. Сам храм уже построен, а строительство приходского дома затянулось в связи с тем, что с площадки ушёл прежний генподрядчик.

Настоятель прихода протоиерей Сергей Стрекалин также уверен, что храмовый комплекс будет готов к сдаче в конце года. В нём разместятся воскресная школа, кружки и секции для детей.

В свою очередь глава управы Войковского района Дмитрий Янишевский пообещал, что прилегающие к храмовому комплексу территории в 2020 году благоустроят — выложат дорожки, разобьют газоны, высадят деревья и обустроят детские площадки и зоны отдыха.

Есть надежда, что вслед за строительством храма Святых Царственных страстотерпцев московские власти всё же решатся отказаться от имени убийцы Царской семьи Войкова в топонимике Москвы или хотя бы переименуют Войковский район, где располагается храм.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Священный Синод принял в состав Русской Православной Церкви Архиепископию западноевропейских приходов русской традиции
Согласно постановлению Синода, эта церковная структура продолжит своё существование в прежнем виде и будет иметь права автономии...

Митрополит Екатеринбургский Кирилл: Прошу вас проголосовать за строительство собора святой Екатерины на месте бывшего Приборостроительного завода
Правящий архиерей Екатеринбургской епархии призвал верующих принять активное участие в опросе о будущем месте строительства кафедрального собора...

В России вскоре могут запретить продажу электронных сигарет
В Минздраве обеспокоены сообщениями иностранных СМИ о гибели молодых людей за границей из-за курения вейпов...

20 приходов русской традиции в Европе отказались переходить в Русскую Православную Церковь
Стало известно, сколько приходов Русского Экзархата в Западной Европе решили остаться в юрисдикции Фанара...

Храм Святых Царственных страстотерпцев появится в Войковском районе Москвы
Строительство храма в районе, названном в честь убийцы Царской семьи, подходит к концу...

Этот день в Русской истории
Сегодня день памяти святого преподобномученика Галактиона Вологодского...

В Новоспасском монастыре состоялось заседание Межведомственной комиссии по вопросам образования монашествующих

РПЦ готовит к изданию 34 новых учебника для теологов

В Краснодаре проходит выставка-форум «Радость Слова»

В Германии прошли гастроли Московского Синодального хора

В Бейруте открылась воскресная школа при Русской церковной общине

«Неделя молитвы» пройдёт в храмах Екатеринбургской епархии при исправительных колониях

В Краснодаре стартовал бесплатный курс по фотографии для людей с особенностями развития

в Киеве покажут документальный фильм о преподобном Гаврииле (Ургебадзе)

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика