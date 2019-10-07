Строительство храма в районе, названном в честь убийцы Царской семьи, подходит к концу…

Первый в Северном административном округе Москвы храмовый комплекс в рамках «программы-200» будет полностью готов к освящению до конца текущего года, сообщил журналистам куратор программы, депутат Госдумы Владимир Ресин, передаёт Интерфакс.

«До конца октября строители сдадут здания храмового комплекса в эксплуатацию. Осталось закончить внутреннюю отделку приходского дома, проложить необходимые коммуникации и благоустроить территорию с учётом работ по наружному освящению храмовой территории. А в декабре храмовый комплекс должен быть готов к освящению», — сказал Ресин.

Храм в честь святых Царственных страстотерпцев заложили в год 400-летия Дома Романовых. Сам храм уже построен, а строительство приходского дома затянулось в связи с тем, что с площадки ушёл прежний генподрядчик.

Настоятель прихода протоиерей Сергей Стрекалин также уверен, что храмовый комплекс будет готов к сдаче в конце года. В нём разместятся воскресная школа, кружки и секции для детей.

В свою очередь глава управы Войковского района Дмитрий Янишевский пообещал, что прилегающие к храмовому комплексу территории в 2020 году благоустроят — выложат дорожки, разобьют газоны, высадят деревья и обустроят детские площадки и зоны отдыха.

Есть надежда, что вслед за строительством храма Святых Царственных страстотерпцев московские власти всё же решатся отказаться от имени убийцы Царской семьи Войкова в топонимике Москвы или хотя бы переименуют Войковский район, где располагается храм.

Русская линия