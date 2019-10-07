В Краснодаре стартовал бесплатный курс по фотографии для людей с особенностями развития. Занятия проводит священнослужитель — иерей храма в честь иконы Божией Матери «Целительница» и профессиональный фотограф Вячеслав Клименко. Об этом сообщает портал «Открытые НКО».

Занятия уже начались, но у желающих овладеть мастерством фотосъемки еще есть возможность присоединиться к группе. Приглашаются молодые люди от 16 лет до 21 года.

«Мы надеемся, что обучение поможет ребятам приобрести необходимые профессиональные навыки и, возможно, для кого-то из них фотография станет способом заработка», — рассказывает руководительница организации «Добрый-Юг» Дана Руднева.

Иерей храма в честь иконы Божией Матери «Целительница» и профессиональный фотограф Вячеслав Клименко знакомит учеников с основами создания фотографии, учит правильно работать со светом и фоном, графическими редакторами, рассказывает о тонкостях портретной съемки и фоторепортажа.

«По итогам обучения лучшие работы будут представлены на выставке. То, чего порой в повседневной жизни не замечаем мы, видят наши ребята. Они очень тонко подмечают какие-то необычные детали и передают их при помощи интересных ракурсов. Им интересно все вокруг, интересна сама жизнь. И этими новыми открытиями, которые они делают на каждом новом уроке, они хотят поделиться со всеми», — отмечает Дана Руднева.

Курс состоит из 12 занятий. И это не только теоретическая часть, но и увлекательные тематические прогулки по интересным местам Краснодара, где ребята с удовольствием пробуют себя в качестве настоящих фотографов. Снимают как на фотоаппараты, так и на обычные мобильные телефоны.

«Каждая новая фотография — это всегда большая радость абсолютно для всех. Сравнить фотографию соседа со своей, передать ускользающую красоту осенних цветов, узнать, как превратить обычный стакан в маленькое произведение искусства — дел невпроворот и это только самое начало, — рассказывает Дана Руднева. — Наш проект духовно-нравственный, поэтому некоторые фотопрогулки будут проходить на территории храмов. Хочется приобщить ребят не только к творчеству, но и дать им возможность проявить себя по-новому».

Организаторы отмечают, что в обучении ребят с особенностями развития очень важен правильный подход. В этом плане такие инклюзивные группы способствуют тому, чтобы абсолютно каждый из учеников чувствовал себя принятым. Здесь важна роль педагогов, которые привносят свой опыт и знания для того, чтобы каждый мог учиться с наибольшей для себя пользой.

«Мы привыкли считать, что люди с ограниченными возможностями здоровья или особенностями развития как-то иначе видят этот мир, а это в корне не верно, — рассказывает Вячеслав Клименко. — В этих ребятах намного больше усидчивости, чем в нас. Мы порой готовы сдаться при первой же неудавшейся попытке. Они не сдаются. Они пробуют снова и снова. И они с большей вероятностью достигнут успеха, чем мы. Эта команда, которая сегодня собралась, уже готова представить собственную фотовыставку. Эти ребята готовы заявить обществу: «Мы такие же, как и вы!».

Количество мест в группе ограничено. Телефон для справок: +7 918 631-18-77

Организатор проекта — благотворительная организация «Добрый-Юг». Обучение проводится при поддержке администрации Краснодарского края, на базе Ресурсного центра поддержки гражданского общества Кубани.

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