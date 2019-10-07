5 октября 2019 года в ВЦ «Кубань-Экспоцентр» в Краснодаре состоялось торжественное открытие выставки-форума «Радость Слова» и выставки-ярмарки «Кубань Православная под Покровом Богородицы», сообщает сайт Издательского совета. Организаторы мероприятий — Издательский Совет Русской Православной Церкви, Екатеринодарская епархия, Ассоциация «Православная книга», группа компаний «Православная Южная Русь».

Перед началом работы выставок молебен у ковчега с частицами мощей святых мучениц Веры, Надежды и Любови совершил благочинный Западного церковного округа Краснодара, руководитель отдела религиозного образования и катехизации Екатеринодарской епархии протоиерей Александр Игнатов. За богослужением молились митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор, председатель Издательского Совета митрополит Калужский и Боровский Климент, секретарь Екатеринодарской епархии протоиерей Евгений Хаджипараш, благочинный Центрального церковного округа Краснодара протоиерей Богдан Черных, а также духовенство и прихожане епархии.

Далее почетным гостям были представлены фотовыставки «Божией милостью смиренный», посвященная 100-летию образования Екатеринодарской епархии, и «Церковь и духовенство в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 гг.».

В тот же день в конференц-зале ВЦ «Кубань-Экспоцентр» прошла конференция на тему «Церковь и духовенство в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 гг.». В мероприятии приняли участие митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор, митрополит Калужский и Боровский Климент, руководители епархиальных структур, благочинные и настоятели храмов Краснодара, преподаватели и студенты Екатеринодарской духовной семинарии, учащиеся общеобразовательных школ, жители города.

Митрополит Исидор подарил гостям подарочные издания «Все храмы Краснодарского края» и обратился с приветственным словом к участникам конференции. Митрополит Климент выступил с докладом «Церковь и духовенство на войне».

Известный миссионер протоиерей Олег Стеняев в своем выступлении рассказал, как Священное Писание описывает действия воина и какое милосердие требует проявлять к безоружным врагам и мирному населению, а также об ограничениях использования оружия и о том, кто в качестве воинов может быть отправлен на войну. Протоиерей Сергий Рыбкин, настоятель храма Архангела Михаила хутора Трудобеликовского Краснодарского края, выступил с докладом «Влияние патриотического воспитания на формирование личности ребенка в свете христианской антропологии». Научный сотрудник исторического парка «Россия — моя история» Е.А. Комиссарова рассказала про современные подходы к организации работы по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию юношества. С докладом, посвященным роли духовенства в достижении Великой Победы, выступил преподаватель кафедры Церковной истории Екатеринодарской духовной семинарии диакон Максим Топоров. Студент III курса Екатеринодарской духовной семинарии Владислав Цыгикало выступил с сообщением на тему «Русская Православная Церковь в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 гг.».

6 октября прошла презентация новых трудов Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, которую провел член Издательского Совета, исполнительный директор Ассоциации «Православная книга» А.С. Головин, представивший труды Предстоятеля Русской Православной Церкви «Подумайте о будущем человечества», «О смыслах», «Только жизнь: Диалог с молодежью».

В мероприятии приняли участие митрополит Исидор, митрополит Климент, секретарь Екатеринодарской епархии протоиерей Илия Быстров, руководители епархиальных структур Екатеринодарской епархии, преподаватели Екатеринодарской духовной семинарии, благочинные и духовенство города Краснодара.

В ходе презентации А.С. Головин привел цитату Святейшего Патриарха Кирилла из сборника «Подумайте о будущем человечества»: «Никогда не было просто говорить людям, что есть добро и что зло. В наше время, когда стираются границы между добром и злом, это особенно трудно. Мощный информационный поток обрушивает это смешение на сознание людей, особенно молодых, которые, подхваченные вихрем этого потока, полностью теряют всякую ориентацию в жизни, теряют систему координат, не понимают, где право, где лево, где добро, где зло, где правда, а где ложь, становясь легкой добычей манипуляторов человеческой истории. <…> Именно поэтому, провозглашая правду Божию, мы всегда входим в соприкосновение с той реальностью, которая будет бороться с нашим словом».

«Мы с родным братом Святейшего Патриарха Кирилла протоиереем Николаем восемь лет учились вместе в Ленинградской духовной семинарии. Я помню владыку Кирилла еще студентом, молодым юношей. Издано очень много его книг, особенно нужных в наше время. Он предлагает нам очень важную духовную пищу», — сказал митрополит Исидор.

«Святейший Патриарх Кирилл пережил трудные годы гонений на Церковь в хрущевское время. Он не боялся носить крест в школу, верно служил Христу. Его книги — не кабинетные, это живое слово, которое говорит Святейший. Он говорит о конкретных проблемах человека, ищущего, как устроиться в этой жизни», — сказал владыка Климент, отметив, что Святейший Патриарх Кирилл регулярно читает не только деловую корреспонденцию, но и обращения и письма обычных людей.

Председатель Издательского Совета передал комплект литературы для библиотеки Екатеринодарской духовной семинарии. В комплект входят новый перевод творений святителей Григория Богослова, Василия Великого, толковый педагогический словарь и другие книги, которые будут полезны семинаристам при подготовке к пастырскому служению.

В дальнейшей программе выставок — презентации православных книжных новинок, показы художественных и документальных фильмов, выступления творческих коллективов, программа «Задайте вопрос священнику», а также встречи с писателем, богословом и публицистом, проповедником и миссионером, специалистом в области сектоведения и сравнительного богословия протоиереем Олегом Стеняевым.

Выставки продолжат работу до 9 октября.

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