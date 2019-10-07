Русская линия
Сводка новостей от 7 октября 2019

Священный Синод принял в состав Русской Православной Церкви Архиепископию западноевропейских приходов русской традиции
Согласно постановлению Синода, эта церковная структура продолжит своё существование в прежнем виде и будет иметь права автономии…

Св. Синод Русской Православной Церкви7 октября 2019 года Священный Синод Русской Православной Церкви, собравшийся под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Патриарших покоях Свято-Троицкой Сергиевой лавры, постановил принять Архиепископию западноевропейских приходов русской традиции в состав Московского Патриархата, сообщает Патриархия.Ru.

В решении Священного Синода, в частности, говорится, что Архиепископия западноевропейских приходов русской традиции отныне пребывает неотъемлемой частью Московского Патриархата, а также подтверждается принятие в составе Архиепископии клириков и приходов, выразивших таковое желание.

«Синод отметил поддержку, выраженную широким большинством клириков и мирян западноевропейских приходов русской традиции Преосвященному архиепископу Дубнинскому Иоанну в его решении восстановить единство Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции с Московским Патриархатом», — отметил глава Синодального отдела Владимр Легойда.

В постановлении Синода подчёркивается, что это решение отвечает чаяниям митрополита Евлогия (Георгиевского) и его сподвижников, стоявших у истоков Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции.

«Также в определении Священного Синода говорится о сохранении богослужебных и пастырских особенностей Архиепископии, являющихся частью её традиций, а также о закреплении особенностей епархиального и приходского управления Архиепископией», — сообщил Владимир Легойда.

Об устройстве Архиепископии подробно говорится в постановлении Синода.

По завершении заседания состоялся телефонный разговор Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с архиепископом Дубнинским Иоанном (Реннето).

Предстоятель Русской Православной Церкви сообщил архиепископу Иоанну об итогах заседания, рассмотревшего вопрос об обращении архиепископа Иоанна и собрания духовенства Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции с просьбой о присоединении Архиепископии к Русской Православной Церкви и об определении формы её канонической организации в составе Московского Патриархата.

Святейший Патриарх Кирилл поблагодарил архиепископа Иоанна за пастырские усилия по претворению в жизнь решения о восстановлении единства с Московским Патриархатом.

В свою очередь архиепископ Иоанн выразил благодарность Его Святейшеству и членам Священного Синода Русской Православной Церкви за решения, принятые на заседании Синода.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Священный Синод принял в состав Русской Православной Церкви Архиепископию западноевропейских приходов русской традиции
Согласно постановлению Синода, эта церковная структура продолжит своё существование в прежнем виде и будет иметь права автономии...

Митрополит Екатеринбургский Кирилл: Прошу вас проголосовать за строительство собора святой Екатерины на месте бывшего Приборостроительного завода
Правящий архиерей Екатеринбургской епархии призвал верующих принять активное участие в опросе о будущем месте строительства кафедрального собора...

В России вскоре могут запретить продажу электронных сигарет
В Минздраве обеспокоены сообщениями иностранных СМИ о гибели молодых людей за границей из-за курения вейпов...

20 приходов русской традиции в Европе отказались переходить в Русскую Православную Церковь
Стало известно, сколько приходов Русского Экзархата в Западной Европе решили остаться в юрисдикции Фанара...

Этот день в Русской истории
Сегодня день памяти святого преподобномученика Галактиона Вологодского...

В Бейруте открылась воскресная школа при Русской церковной общине

«Неделя молитвы» пройдёт в храмах Екатеринбургской епархии при исправительных колониях

В Краснодаре стартовал бесплатный курс по фотографии для людей с особенностями развития

В Новоспасском монастыре состоялось заседание Межведомственной комиссии по вопросам образования монашествующих

РПЦ готовит к изданию 34 новых учебника для теологов

В Краснодаре проходит выставка-форум «Радость Слова»

В Германии прошли гастроли Московского Синодального хора

в Киеве покажут документальный фильм о преподобном Гаврииле (Ургебадзе)

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика