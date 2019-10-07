Согласно постановлению Синода, эта церковная структура продолжит своё существование в прежнем виде и будет иметь права автономии…

7 октября 2019 года Священный Синод Русской Православной Церкви, собравшийся под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Патриарших покоях Свято-Троицкой Сергиевой лавры, постановил принять Архиепископию западноевропейских приходов русской традиции в состав Московского Патриархата, сообщает Патриархия.Ru.

В решении Священного Синода, в частности, говорится, что Архиепископия западноевропейских приходов русской традиции отныне пребывает неотъемлемой частью Московского Патриархата, а также подтверждается принятие в составе Архиепископии клириков и приходов, выразивших таковое желание.

«Синод отметил поддержку, выраженную широким большинством клириков и мирян западноевропейских приходов русской традиции Преосвященному архиепископу Дубнинскому Иоанну в его решении восстановить единство Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции с Московским Патриархатом», — отметил глава Синодального отдела Владимр Легойда.

В постановлении Синода подчёркивается, что это решение отвечает чаяниям митрополита Евлогия (Георгиевского) и его сподвижников, стоявших у истоков Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции.

«Также в определении Священного Синода говорится о сохранении богослужебных и пастырских особенностей Архиепископии, являющихся частью её традиций, а также о закреплении особенностей епархиального и приходского управления Архиепископией», — сообщил Владимир Легойда.

Об устройстве Архиепископии подробно говорится в постановлении Синода.

По завершении заседания состоялся телефонный разговор Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с архиепископом Дубнинским Иоанном (Реннето).

Предстоятель Русской Православной Церкви сообщил архиепископу Иоанну об итогах заседания, рассмотревшего вопрос об обращении архиепископа Иоанна и собрания духовенства Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции с просьбой о присоединении Архиепископии к Русской Православной Церкви и об определении формы её канонической организации в составе Московского Патриархата.

Святейший Патриарх Кирилл поблагодарил архиепископа Иоанна за пастырские усилия по претворению в жизнь решения о восстановлении единства с Московским Патриархатом.

В свою очередь архиепископ Иоанн выразил благодарность Его Святейшеству и членам Священного Синода Русской Православной Церкви за решения, принятые на заседании Синода.

Русская линия