6 октября 2019 года за воскресным богослужением в городских храмах Екатеринбурга зачитано обращение митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, призвавшего духовенство и паству принять участие в опросе по месту строительства главного городского собора и высказаться за площадку в историческом центре города — на месте бывшего Приборостроительного завода, сообщает официальный сайт Екатеринбургской епархии.

«Что́ находится в центре нашей цивилизации, видно по нашей архитектуре. Если раньше самым прекрасным и величественным зданием в городе был кафедральный собор, то теперь знаковыми строениями наших городов чаще всего являются храмы иного толка — офисы и торговые центры, — говорится в обращении правящего архиерея. — Но погружаясь в водоворот экономических отношений, русский человек не может не задаваться вопросом: а в чём смысл всей этой деятельности? Его душа не может не чувствовать, что есть нечто несравнимо большее, чем простое физическое существование, что духовное важнее телесного, что помимо прибыли, процентов роста, банковских курсов и бухгалтерских проводок есть незыблемые ценности: вера, честность, преданность, жертвенность, порядочность, любовь.

Поэтому Бога любви зовёт человек в свою жизнь, Ему посвящает свои лучшие песнопения, Его изображает всеми видами художеств, свою любовь заставляет застыть в камнях, посвященных Богу храмов. Мы ищем себе друзей среди тех, кто, сподобившись святости, предстоит ныне в молитве у Престола Божия — и находим их. Так, у нашего богохранимого града есть своя заступница — святая великомученица Екатерина".

Владыка отметил, что в 1930 году её дом разрушили, поступив вероломно, преступно по отношению к тем, кто его в своё время построил. «Ныне мы ждём и молимся, чтобы оказаться достойными исправить ошибки прошлого и вернуть городу православную доминанту, а нам всем покров и дружбу святой великомученицы Екатерины. Почитая и любя святую великомученицу, православные христиане выкупили землю в удивительно удачном месте, недалеко от исторического расположения Екатерининского собора, создали прекрасный проект будущего кафедрального собора, для строительства которого не надо рубить деревья или занимать скверы», — отметил митрополит Кирилл.

Чтобы, наконец, прекратить навязанные нашему городу искусственные и изматывающие споры, глава митрополии призвал прийти 13 октября на опросные участки и проголосовать за строительство собора святой Екатерины на месте бывшего Приборостроительного завода. Также Его Высокопреосвященство призвал пастырей Екатеринбурга возносить усердные молитвы святой великомученице Екатерине на каждой Божественной литургии вплоть до времени окончания опроса.

Владыка напомнил в своем архипастырском слове о добродетели храмосозидания, приведя в пример слова святителя Димитрия Ростовского из Божественного Писания о святом ветхозаконном Иакове, шедшем от клятвенного колодца в Харран: «За столь малый дар от Иакова — за один небольшой и простой камень, названный домом Божиим, сколь великое ему воздаяние, сколь великие дары! Мы же усмотрим отсюда, как приятно Богу созидание святых храмов. Ибо если один камень, поставленный в честь Его Иаковом, был для Него столь приятен, то сколь же приятнее Ему и незабвеннее созидание целого храма, сооруженного из многих камней!».

«Но не только одна эта добродетель нам нужна. Есть ещё качества, которые нам сегодня необходимы — доброта и благодарность», — отметил архипастырь, призвав паству молиться о всех, созидающих для нашей дружной и многочисленной христианской семьи кафедральный собор — место особым образом являющее наше единство и нашу веру.

«К счастью, на земле святой Екатерины есть благотворители, имеющие именно такой правильный настрой, совершающие добрые дела не с надменностью, а с любовью к Богу и ближнему. Господь знает их сердечное устроение и их добрые дела. Нам всем надо научиться созидать любовь между людьми независимо от их достатка, — говорится в обращении. — И бедный, и богатый внутри Христовой Церкви обладают бесценностью Божиих детей. Каждый здесь украшается своей добродетелью. Дающий — милосердием, принимающий — благодарностью, а все вместе — любовью друг ко другу. И все вместе мы составляем единый Божий храм, Святую Соборную Церковь».

«Молюсь, дабы даровал Господь в эти важные дни всем нам любовь и терпение. Святая великомученица Екатерина да будет нам всем помощницей!» — заключил владыка Кирилл.

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