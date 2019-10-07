Русская линия
Сводка новостей от 7 октября 2019

В Германии прошли гастроли Московского Синодального хора

Концертом духовной музыки в католическом храме святого Иосифа в Дюссельдорфе 4 октября 2019 года завершились гастроли Московского Синодального хора в Германии, сообщает сайт Берлинско-Германской епархии.

Хор исполнил церковные классические произведения русских композиторов XIX и XX веков. Среди них — «Любовь святая» Г. Свиридова, «Плотию уснув» Н. Ведерникова, «Господи, помилуй» А. Шнитке, «Тебе Бога хвалим» Д. Бортнянского и др.

После концерта управляющий Берлинско-Германской епархией архиепископ Подольский Тихон обратился к художественному руководителю хора А.А. Пузакову со словами благодарности, пожелав всему творческому коллективу Божией помощи и дальнейших успехов. Отдельную благодарность владыка выразил всем, кто принимал участие в организации выступлений Синодального хора в Германии.

Гастроли Московского Синодального хора в ФРГ состоялись в рамках комплексной программы «Дни духовной культуры России в Германии», которая проводится по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Проект осуществляется совместно Отделом внешних церковных связей Московского Патриархата, Министерством культуры и Министерством иностранных дел Российской Федерации.

Хоровой коллектив выступил с концертами в Берлине, Гамбурге, Крефельде и Дюссельдорфе. В Берлине было исполнено произведение председателя ОВЦС митрополита Волоколамского Илариона для солистов, хора и органа — оратория «Страсти по Матфею». В ходе пребывания в Германии Московский Синодальный хор также пел за богослужениями в храмах Берлинско-Германской епархии.

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