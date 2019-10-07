С 8 по 14 октября 2019 года, накануне праздника Покрова Пресвятой Богородицы, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла пройдет традиционная «Неделя молитвы», совершаемая ежегодно в храмах при исправительных учреждениях ГУФСИН России по Свердловской области, находящихся на территории Екатеринбургской епархии, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

Как рассказал руководитель отдела по тюремному служению Екатеринбургской епархии протоиерей Александр Есенин, окормляющие священнослужители, сотрудники исправительных учреждений и осужденные будут молиться о заключенных под стражу, об исполнении правосудия, об углублении заботы о жертвах преступлений, об умножении любви в семьях заключенных, возвращении бывших заключенных в гражданское общество, о сотрудниках уголовно-исполнительной системы, о тюремных священнослужителях и всех содействующих осуществлению миссии тюремного служения Церкви.

Богослужения будут проходить в течение всей седмицы и завершатся 14 октября, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, традиционной ежегодной благотворительной акцией Русской Православной Церкви «День милосердия и сострадания ко всем, во узах и темницах находящимся». Этот день отмечается ежегодно с 2003 года в колониях на канонической территории Русской Православной Церкви по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Цель мероприятий этого дня — привлечение общественного внимания к проблемам тюрем и нуждам заключенных. целью которой является привлечение общественного внимания к проблемам тюрем и нуждам заключенных.

Отдел по тюремному служению и отдел социального служения Екатеринбургской епархии проводят для осужденных и подследственных сбор подарков, которые будут вручаться по завершении праздничной Божественной литургии. Сотрудники и добровольцы поздравят заключенных екатеринбургских колоний и СИЗО и вручат им подарочные наборы, которые содержат духовную литературу, а также предметы первой необходимости, средства гигиены, сладости, канцелярские товары.

Русская линия