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Сводка новостей от 7 октября 2019

В Новоспасском монастыре состоялось заседание Межведомственной комиссии по вопросам образования монашествующих

7 октября 2019 года в Новоспасском ставропигиальном мужском монастыре в Москве состоялось очередное заседание Межведомственной комиссии по вопросам образования монашествующих Русской Православной Церкви, сообщает Патриархия.ru. Заседание возглавил председатель Комиссии епископ Воскресенский Дионисий, первый викарий Патриарха Московского и всея Руси по городу Москве, первый заместитель управляющего делами Московской Патриархии, наместник Новоспасского монастыря.

В мероприятии приняли участие: архимандрит Феофилакт (Безукладников), заместитель председателя Комиссии, куратор образовательных программ в мужских монастырях, наместник Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря; игумен Петр (Еремеев), первый заместитель председателя Комиссии, наместник Высоко-Петровского ставропигиального монастыря; иеромонах Павел (Черкасов), проректор по учебной работе Общецерковной аспирантуры и докторантуры; иеромонах Аполлинарий (Панин), сотрудник Учебного комитета Русской Православной Церкви; игумения Викторина (Перминова), настоятельница Богородице-Рождественского ставропигиального женского монастыря; монахиня Анувия (Виноградова), секретарь Межведомственной комиссии, казначея Иоанно-Предтеченского ставропигиального женского монастыря; Д.А. Туголуков, заведующий сектором катехизации Синодального отдела религиозного образования и катехизации.

На встрече были рассмотрены отчеты выездных экспертных комиссий в митрополии, в которых согласно утвержденному Священным Синодом плану в 2019 году начинают работу богословские курсы для монашествующих, а также отчеты о соответствии нормативам курсов в митрополиях и монастырях, подавших заявления на выдачу представлений в 2019 году по собственной инициативе. С докладами выступили архимандрит Феофилакт (Безукладников), председатель выездных комиссий, и монахиня Анувия (Виноградова), секретарь выездных комиссий.

На основании заключений выездных комиссий было принято решение о выдаче представлений на право осуществления базовой подготовки в области богословия для монашествующих Русской Православной Церкви согласно действующим «Положению о курсах базовой подготовки в области богословия для монашествующих Русской Православной Церкви» и «Церковному стандарту курсов базовой подготовки в области богословия монашествующих Русской Православной Церкви» следующим соискателям 2019 года:

Религиозной организации — духовной образовательной организации высшего образования «Коломенская духовная семинария Московской епархии Русской Православной Церкви»;

Религиозной организации — духовной образовательной организации высшего образования «Ярославская духовная семинария Ярославской епархии Русской Православной Церкви»;

Религиозной организации — духовной образовательной организации высшего образования «Самарская духовная семинария Самарской епархии Русской Православной Церкви»;

Православной религиозной организации «Покровский ставропигиальный женский монастырь у Покровской заставы г. Москвы Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»;

Православной религиозной организации «Свято-Троицкий Стефано-Махрищский ставропигиальный женский монастырьРусской Православной Церкви (Московский Патриархат)».

На заседании Комиссии также был рассмотрен план работы Межведомственной комиссии по вопросам образования монашествующих на 2020 год.

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В Новоспасском монастыре состоялось заседание Межведомственной комиссии по вопросам образования монашествующих

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