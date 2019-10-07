|Сводка новостей от 7 октября 2019
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Священный Синод принял в состав Русской Православной Церкви Архиепископию западноевропейских приходов русской традиции
Митрополит Екатеринбургский Кирилл: Прошу вас проголосовать за строительство собора святой Екатерины на месте бывшего Приборостроительного завода
В России вскоре могут запретить продажу электронных сигарет
20 приходов русской традиции в Европе отказались переходить в Русскую Православную Церковь
Храм Святых Царственных страстотерпцев появится в Войковском районе Москвы
Этот день в Русской истории
В Новоспасском монастыре состоялось заседание Межведомственной комиссии по вопросам образования монашествующих
РПЦ готовит к изданию 34 новых учебника для теологов
В Краснодаре проходит выставка-форум «Радость Слова»
В Германии прошли гастроли Московского Синодального хора
В Бейруте открылась воскресная школа при Русской церковной общине
«Неделя молитвы» пройдёт в храмах Екатеринбургской епархии при исправительных колониях
В Краснодаре стартовал бесплатный курс по фотографии для людей с особенностями развития