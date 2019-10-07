Русская линия
Сводка новостей от 7 октября 2019

в Киеве покажут документальный фильм о преподобном Гаврииле (Ургебадзе)

8 и 9 октября в Киеве состоится премьерный показ нового русскоязычного документального фильма о преподобном Гаврииле (Ургебадзе) «Я жду вас в Самтавро». Фильм представит его автор Константин Церцвадзе и участники творческой группы, сообщает Православие.Ru.

Делегация из Грузии приехала по благословению Святейшего и Блаженнейшего Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго и Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия для участия в международном фестивале православных фильмов «ПОКРОВ». На мероприятии будет выставлена привезенная из Грузии в Киев для почитания именующая «СЛАВА ПРЕСВЯТОЙ ТРОИЦЫ» икона преподобного Гавриила (Ургебадзе) и святителя Спиридона (Тримифунтского).

Начало мероприятия в 19:00 в столичном Доме кино, по адресу: г. Киев, улица Саксаганского 6, синий зал.

Вход бесплатный.

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в Киеве покажут документальный фильм о преподобном Гаврииле (Ургебадзе)
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