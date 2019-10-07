Директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Министерства здравоохранения РФ Алексей Киселев-Романов заявил, что ведомстве внимательно следят за ситуацией за границей, где по данным СМИ, из-за курения вейпов погибли уже десятки молодых людей, сообщает Интерфакс.

Ранее в США зарегистрировали смерть 12 человек, куривших электронные сигареты. Первый случай произошёл в Иллинойсе в августе этого года. Также случаи были зафиксированы в Калифорнии, Индиане, Миннесоте и Орегоне. Всего же по стране наблюдается свыше 800 случаев легочных заболеваний, предположительно, связанных с курением вейпов.

В начале сентября в российском Минздраве заявили о намерении изучить влияние на здоровье электронных сигарет. Ведомство направило в регионы письма с просьбой учитывать возможную взаимосвязь курения электронных сигарет и заболеваний лёгких. Также главному паталогоанатому было поручено проанализировать случаи смерти от заболеваний лёгких на предмет возможной связи с вейпингом.

Если информация о причинах смерти в США подтвердится, в России могут полностью запретить электронные сигареты. «Нужно накопить доказательную базу. Если подтвердится, что смерти в США связаны с этим, а не с лоббированием чьих-то интересов, тогда да», — сказал Киселев-Романов, отвечая на вопрос «Интерфакса» о возможности запрета вейпов.

Вместе с тем, в Минздраве отметили, что пока речь о полном запрете электронных сигарет в России не идёт, и напомнили, что сейчас выполняется поручение главы правительства РФ Дмитрия Медведева приравнять электронные сигареты к обычным.

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