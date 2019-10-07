Русская линия
Сводка новостей от 7 октября 2019

В Бейруте открылась воскресная школа при Русской церковной общине

Юные прихожане храма Иоанна Предтечи в столице Ливана приступили в воскресенье к своим первым занятиям в воскресной школе, открывшейся при Русской церковной общине. Как рассказал ТАСС настоятель Подворья Московского патриархата архимандрит Филипп (Васильцев), это событие стало важной вехой в истории бейрутского прихода Русской Православной Церкви.

«Воскресная школа — это неотъемлемая часть жизни любой церковной общины, тем более за рубежом, где она позволяет детям, родившимся от смешанных браков, сохранить живую связь с русской культурой и русским языком», — отметил он. По словам отца Филиппа, воспитываясь в православной традиции, общаясь с детьми своего возраста, юные прихожане тем самым формируют свое будущее мировоззрение на многие годы вперед.

«Учащиеся воскресной школы представляют собой подрастающее поколение церковной общины, пройдет время, и они сменят своих родителей, поэтому необходимо, чтобы они с самого детства ощущали глубинную связь с Россией, с нашей православной родиной», — подчеркнул он.

Директор школы Аида Сааде, со своей стороны, сообщила, что будут обучатся две возрастные группы детей: первая — от пяти до семи лет, вторая — от восьми до двенадцати лет. «Предпочтение отдается, конечно, русскому языку, но не все дети одинаково говорят на нем, понятно, что для пояснений придется прибегать на начальном этапе к арабскому или французскому языкам, которые дети изучают в местных школах», — отметила она.

По словам Сааде, преподавание будет вестись с использованием интерактивных методик и игровых программ, в живой контактной манере. «Дети будут учиться хоровому пению и изобразительному искусству, участвовать в театральных постановках, готовить декорации и костюмы», — сказала директор.

В открытии школы принял участие православный педагог, диакон Илья Кокин, автор книг «Страх возводит стены, любовь строит мосты» и «Священная история от Адама до меня». В беседе с корреспондентом ТАСС диакон рассказал о своем новом проекте «Приходская школа под ключ», благодаря которому учителя-энтузиасты, которые будут преподавать в воскресной школе, будут обеспечены всеми необходимыми учебными материалами. «Курс рассчитан на разные возрастные категории, очень важно, что в его основе лежит мультимедийное пособие, что позволяет отказаться от учебников для каждого ребенка, — отметил он. — Кроме того, к нему прилагается креативная рабочая тетрадь с ребусами и пазлами».

Русская линия

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