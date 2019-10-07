5 октября 2019 года во Франции состоялось первое собрание клира и мирян Галльской митрополии Константинопольского Патриархата, которые ранее были членами Архиепископии православных приходов русской традиции, сообщает СПЖ со ссылкой на интернет-издание «Оrthodoxie.com».

На собрании, которое возглавил митрополит Галльский Эммануил (Адамакис), обсуждали вопросы будущей организации приходов в Галльской митрополии.

Это событие на своей странице в Facebook прокомментировал клирик РПЦ, кандидат исторических наук иерей Илья Соловьев. Он сообщил, что в Русское викариатство Галльской митрополии захотели перейти около 20 приходов Архиепископии.

«По всей видимости, Архиепископия будет существовать как самостоятельное русское викариатство внутри греческой Церкви, но без церковно-административного единения с другими приходами в Западной Европе, которые прежде входили в её состав, — отметил священник. — Форма этого существования будет строиться на основе принципов Всероссийского Поместного Собора 1917−18 годов, но детали этого устройства ещё окончательно не определены».

По словам священнослужителя, приходы новосозданной Архиепископии под юрисдикцией Русской Православной Церкви численно значительно превышают оставшиеся в ведении Фанара. «Не ясной остается судьба собора св. Александра Невского на ул. Дарю. Несомненно только одно, что две структуры будут преобразовываться и организационно оформляться. Какими будут эти формы существования — покажет время», — поделился со своими подписчиками иерей Илья.

Он также предположил, что некоторые представители духовенства и мирян, которые вошли в состав Галльской митрополии, втайне надеются на возможность реставрации прежней Архиепископии после смены церковного руководства Константинопольского Патриархата.

Кроме того, существует возможность выхода того или иного прихода из-под власти Константинополя и перехода его в Московский Патриархат, как и наоборот.

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