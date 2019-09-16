Власти Великобритании и Евросоюза до сих пор не могут прийти к компромиссу в вопросе условий выхода Англии из состава ЕС. В отличие от прежней главы английского правительства Терезы Мэй нынешний премьер Англии Борис Джонсон настроен решительно и заявляет, что Великобритания покинет Евросоюз 31 октября вне зависимости от того, будет ли подписаны условия входа, сообщает Newsru.com.

Сегодня Джонсон провёл переговоры с главой Еврокомиссии Юнкером, но их встреча окончилась ничем. Предполагалось, что два политика найдут выход из тупика, в который зашли переговоры по Brexit. Причиной раздора является Северная Ирландия, которая по мысли англичан должна на время сохранить все экономические преференции от ЕС после выхода Великобритании из Евросоюза.

Великобритания не согласна на «бэкстоп» в том виде, в котором он прописан в проекте соглашения с ЕС, однако и Брюссель не устраивают альтернативные предложения Лондона о введении единого таможенного режима для сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров на острове Ирландия. Именно решение вопроса об ирландской границе закрывает путь к заключению сделки между сторонами.

Великобритания должна была покинуть ЕС ещё 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем — на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. Сменивший её Борис Джонсон пообещал, что страна покинет ЕС 31 октября со сделкой или без.

Никаких подвижек с тех пор так и не произошло — каждая из сторон стоит на своём.

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