14 сентября 2019 года в Большом актовом зале Московской духовной академии прошла конференция, посвященная 10-летию преставления главного регента и уставщика хора Свято-Троицкой Сергиевой лавры архимандрита Матфея (Мормыля), сообщает пресс-служба МДА.

С приветственным словом к собравшимся обратился ректор академии епископ Звенигородский Питирим:

«Архимандрит Матфей был человеком удивительным. В нем сочетались творческий дар, композиторские способности и талант мудрого руководителя, наставника хора, гениального преподавателя. Жизнь и служение архимандрита Матфея являют нам образец высочайшего пастырского призвания. За долгие годы нахождения в стенах лавры и академии отец Матфей сумел открыть истинную красоту богослужения прихожанам, привить любовь к церковному пению, вывести хор лавры на высочайший мировой уровень.

Время, когда отец Матфей руководил пением лаврских хоров, — это целая эпоха. Без всякого преувеличения можно сказать, что он создал свою школу церковного пения. Кроме того, знаток церковного устава, член Синодальной богослужебной комиссии, архимандрит Матфей принимал активное участие в составлении служб новоканонизированным святым.

Архимандрит Матфей со всей ответственностью подходил к вопросу подготовки будущих пастырей. Долгие годы он трудился преподавателем в Московской духовной академии, занимался подготовкой воспитанников и студентов в области Нового Завета, церковного устава и церковного пения. Он был очень внимательным духовником, зорким взглядом безошибочно определяющим достоинства и немощи всех, кто имел счастье оказаться в орбите его пастырской деятельности. Искусный педагог, он как никто умел раскрывать таланты. Обладая потрясающим чувством юмора, использовал этот дар для врачевания немощей своих подопечных. Обижаться на него было бесполезно. Своей любовью и заботой он погашал все обиды, как любящий отец пестовал своих драгоценных чад, заслужив от них отеческое имя «Батя».

Десять лет со дня кончины отца Матфея — знаковая дата не только для Свято-Троицкой Сергиевой лавры, Московской духовной академии, но и для Русской Православной Церкви. В преддверии этой даты в Издательстве Московской духовной академии вышла книга о прославленном регенте «Пою Богу моему дондеже есмь». Проводимая ныне конференция — достойное подтверждение тому, что имя архимандрита Матфея и его дело продолжают жить в стенах Обители преподобного аввы Сергия, Московской духовной академии и наших сердцах. Его яркое и временное служение здесь на земле имеет вечное измерение. Всеми силами своей богатой души, всю жизнь прославлявшей Господа, он стяжал и земную, и небесную славу по Божиему обетованию: «Я прославлю прославляющих Меня» (1 Цар. 2:30). Всех нас в этом зале собрала любовь к отцу Матфею. И то, что мы сейчас услышим и увидим, — это дар благодарной памяти о нем".

В рамках конференции были показаны фрагменты выступления хора под руководством отца Матфея (Мормыля).

С докладами о деятельности отца Матфея выступили:

преподаватель Московской духовной академии диакон Сергий Пантелеев — «Итоги и перспективы изучения деятельности архимандрита Матфея (Мормыля)»;

настоятель храма Живоначальной Троицы в Троицком-Голенищеве г. Москвы, член Синодальной богослужебной комиссии протоиерей Сергий Правдолюбов — «Работа профессора архимандрита Матфея (Мормыля) в Синодальной богослужебной комиссии»;

преподаватель кафедры хорового дирижирования Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, сотрудник научно-археографического совета (при кафедре истории музыки Российской академии музыки имени Гнесиных) Е.Н. Садикова — «Принципы вокально-хоровой работы архимандрита Матфея в контексте традиции русской хоровой школы XIX—XX вв.еков».

В заключение участники пропели «Вечную память» великому регенту Свято-Троицкой Сергиевой лавры и заслуженному профессору Московской духовной академии.

В этот же день в фойе Большого актового зала Московской духовной академии состоялось открытие выставки «Всероссийский регент архимандрит Матфей (Мормыль)», организатором которой вступил Музей МДА. Среди экспонатов — фотографии из личного архива отца Матфея и запасников музея, книги из библиотеки приснопамятного архимандрита, а также личные вещи: скрипка и нотный блокнот, камертон, губная гармонь, четки.

15 сентября, в 10-ю годовщину кончины отца Матфея, Божественную литургию в Успенском соборе лавры возглавил председатель Синодального отдела по монастырям и монашеству архиепископ Каширский Феогност. Ему сослужили наместник Троице-Сергиевой лавры епископ Сергиево-Посадский Парамон, ректор Московской духовной академии епископ Звенигородский Питирим, братия обители в священном сане, а также гости в священном сане, знавшие отца Матфея при жизни. Многие из них учились у него и пели в братском хоре лавры под его руководством.

Богослужебные песнопения исполнили смешанный хор Троице-Сергиевой лавры (регент — архимандрит Глеб (Кожевников)) и братский хор лавры (регент — Сергей Сухарев). Оба хора сформировались под управлением архимандрита Матфея (Мормыля). Отец Матфей управлял лаврскими хорами 48 лет, с 1961 по 2009 год.

По окончании Литургии архиепископ Каширский Феогност, епископ Сергиево-Посадский Парамон и епископ Звенигородский Питирим совершили панихиду на могиле отца Матфея.

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