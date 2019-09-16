В Иерусалиме владыка намерен поклониться святыням и встретиться с Иерусалимским Патриархом Феофилом…

С 14 по 24 сентября 2019 года митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий будет находиться с паломнической поездкой на Святой Земле. Архипастырь возглавляет группу 35-ти паломников из Санкт-Петербурга, Москвы, Пензы, Саранска, состоящую из духовенства, монашествующих и мирян, сообщает «Вода живая».

В аэропорту Тель-Авива паломников встречал заместитель начальника Русской духовной миссии в Иерусалиме иеромонах Дометиан (Маркарян) и представители посольства РФ в Израиле.

Вечером владыка Варсонофий совершил Всенощное бдение в храме Всех святых, в земле Русской просиявших, Горненского монастыря. Ему сослужили паломники в священном сане и духовенство обители.

15 сентября, митрополит Варсонофий совершил Божественную литургию. На Великом входе владыка помянул Блаженнейшего Патриарха святаго града Иерусалима и всея Палестины Феофила III.

Архипастырь поздравил молившихся в храме паломников с воскресным днем и памятью святых Киево-Печерских отцов — преподобных Антония и Феодосия.

В тот же день паломники посетили святыни Палестинской автономии.

В лавре преподобного Саввы Освященного, куда по традиции женщинам входить запрещено, они приложились к мощам святого в главном соборе монастыря. Посетили пещеру преподобного Иоанна Дамаскина и пещерный храм, где находится костница с мощами монахов, в разное время пострадавших от набегов персов.

В архондарике состоялась беседа с игуменом обители Евдокимом, посвященная вопросам межцерковных отношений.

Также состоялось посещение базилики Рождества Христова в Вифлееме. Паломники помолились в крипте храма — пещере рождения Спасителя.

В завершение дня гости побывали в Хевроне, совершив молитвы в Свято-Троицком храме Русской духовной миссии и у Мамврийского дуба, под сенью которого праотцу Аврааму явилась Святая Троица в виде странников.

Предполагается, что в ближайшие дни владыка Варсонофий совершит Божественную литургию в храме Гроба Господня. Также запланирована встреча архипастыря с Блаженнейшим Патриархом Иерусалимским и всея Палестины Феофилом III, который совсем недавно вновь заявил о своей принципиальной поддержке канонической УПЦ. Очевидно, что данная тема также будет подниматься к ходе предполагаемой беседы.

Русская линия