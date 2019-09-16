|Сводка новостей от 16 сентября 2019
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Большая часть приходов Русского Экзархата в Западной Европе решила присоединиться к Русской Православной Церкви
Состоялось прославление ещё одного новомученика Русской Церкви
Митрополит Санкт-Петербургский Варсонофий отправился на Святую Землю
Будни приходов канонической Церкви на Украине
Не нашли общего языка
Цены на нефть взлетели вверх вместе с взорванными саудовскими НПЗ
Этот день в Русской истории
В Троице-Сергиевой лавре и Московской духовной академии прошли памятные мероприятия по случаю десятилетия преставления архимандрита Матфея (Мормыля)
Митрополит Крутицкий Ювеналий возглавил собрание благочинных Московской епархии и принял участие в торжествах по случаю Дня города Коломны
В Санкт-Петербургской духовной академии прошла I Международная конференция по византинистике
Председатель ОВЦС совершил Литургию в храме святой равноапостольной Марии Магдалины в Мадриде
Синодальный отдел по делам молодежи запускает просветительский проект для людей с ограниченными возможностями по слуху