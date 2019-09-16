В Якутской епархии завершается работа над духовно-просветительским проектом «Храмы Якутии — историческое наследие России», сообщает пресс-служба Якутской епархии. Серия короткометражных фильмов и телепередач адресована широкой зрительской аудитории и призвана напомнить историю становления Православия на Якутской земле. В рамках проекта сняты три фильма о монастырях епархии, десять сюжетов «Читаем Евангелие вместе» на русском и якутском языках и два праздничных обращения. Идейный вдохновитель — архиепископ Якутский и Ленский Роман.

«Я очень рад, что Якутская епархия освоила такой современный вид проповеди — через телевидение и кино, — отметил владыка. — Особенно важны сюжеты „Читаем Евангелие вместе“. Чтение Священного Писания, как говорят святые отцы и учителя Церкви, — это один из видов высокой молитвы. Поэтому каждый раз, когда мы прикасаемся к книгам Священного Писания, мы питаем свой ум Словом Божиим. Наш проект уникален — он представлен на двух языках, русском и якутском. Радостно, что многие представители народа саха выразили желание читать Евангелие».

Проект получил поддержку Фонда президентских грантов. Съемочный процесс продолжался в течение года. В съемках приняли участие как известные люди, журналисты, политики, так и молодые люди, добровольцы. Сегодня фильмы уже представлены на телеканалах Якутии.

Руководительница проекта — Анжелика Тупицына.

Всю серию можно увидеть на официальном канале Якутской епархии в youtube.

Русская линия