Русская линия
Сводка новостей от 16 сентября 2019

Синодальный отдел по делам молодежи запускает просветительский проект для людей с ограниченными возможностями по слуху

По благословению епископа Истринского Серафима Синодальный отдел по делам молодежи начал подготовку проекта «‎Мир культуры и искусства. Экскурсии для людей с ограниченными возможностями по слуху», направленного на поддержку проживающих в Москве молодых людей в возрасте 16−30 лет с ограниченными возможностями по слуху. Об этом сообщает Синодальный отдел по делам молодежи.

Проект включает в себя комплекс культурных и творческих мероприятий, которые будут проходить в музеях и художественных галереях столицы. Желающие смогут принять участие в лекциях и экскурсиях, которые будут проводиться опытными специалистами в области культуры и искусства в сопровождении переводчика жестового языка.

В сентябре 2019 года проект «‎Мир культуры и искусства. Экскурсии для людей с ограниченными возможностями по слуху» стал одним из победителей конкурса грантов мэра Москвы для социально ориентированных некоммерческих организаций.

Ранее, 29 марта с.г., Синодальный отдел по делам молодежи совместно с Центром по работе с глухими и слабослышащими «Десница» и Государственным музеем изобразительных искусств имени А.С. Пушкина провел экскурсию на жестовом языке, посвященную искусству Византии и средневековой Западной Европы V-ХV веков. Молодые члены общины слепоглухих, неслышащих и слабослышащих при Патриаршем подворье храма Тихвинской иконы Божией Матери Симонова монастыря г. Москвы посетили ГМИИ им. А.С. Пушкина в сопровождении руководителя Центра по работе с глухими и слабослышащими «Десница» Андрея Андрейкина. Участниками мероприятия стали 15 молодых людей.

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Синодальный отдел по делам молодежи запускает просветительский проект для людей с ограниченными возможностями по слуху

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