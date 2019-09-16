13 сентября 2019 года в Коломенской духовной семинарии состоялось собрание благочинных Московской епархии. Заседание возглавил Патриарший наместник Московской епархии митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, сообщает пресс-служба Московской областной епархии.

В собрании приняли участие епископ Видновский Тихон, епископ Серпуховской Роман, ректор Коломенской духовной семинарии епископ Зарайский Константин, епископ Луховицкий Петр, секретарь Московского епархиального управления протоиерей Михаил Егоров, благочинные церковных округов, председатели и секретари епархиальных отделов и комиссий.

Участники заседания обсудили актуальные задачи развития церковной жизни в Московской епархии.

В этот же день митрополит Ювеналий посетил храм Рождества Христова города Коломны (Московская область). Его Высокопреосвященство сопровождали епископ Зарайский Константин, благочинный церквей города Коломны и Коломенского округа епископ Луховицкий Петр, настоятель Успенского кафедрального собора города Коломны священник Илия Лукьянов, настоятель храма Рождества Христова священник Виктор Волков. Гостей на территории 924-го центра беспилотной авиации встречал командир войсковой части № 20 924 полковник А.Ю. Федорко. Владыка Ювеналий ознакомился с состоянием храма, который планируется передать Церкви в конце 2019 года.

Затем митрополит Ювеналий посетил концерт во дворце культуры «Тепловозостроитель», посвященный празднованию 842-летия города Коломны. Архипастыря сопровождали епископ Зарайский Константин и епископ Луховицкий Петр.

Мероприятие открыл глава Коломенского городского округа Д.Ю. Лебедев.

Владыка Ювеналий обратился к собравшимся с архипастырским словом:

«Уважаемый Денис Юрьевич! Возлюбленные братья и сестры! Уважаемые иностранные гости!

Сердечно поздравляю всех вас с Днем города Коломны, которая приближается к середине девятого века своей славной истории, во многом тесно связанной с героическими страницами прошлого нашего Отечества. Достаточно сказать о том, что именно здесь собирал свои полки перед Куликовской битвой святой благоверный князь Димитрий Донской. А после победы в память о героях-защитниках Отечества был возведен Богородице-Рождественский Бобренев монастырь.

Велик вклад коломенцев и в Победу в Великой Отечественной войне, 75-летие завершения которой мы будем праздновать в будущем году.

Как митрополит Коломенский и Крутицкий я всегда за богослужением возношу молитвы о «моем граде Коломне». Для меня дороги и значимы те достижения в развитии города, которые произошли в последние десятилетия. В особенности это касается духовно-нравственного возрождения и развития церковной жизни.

Коломна издревле является средоточием святынь Подмосковья. Однако в 1977 году, когда я был назначен Управляющим Московской епархией, то оставался открытым для богомольцев только один храм в старом городе. По мере преодоления последствий гонений на веру были возрождены четыре монастыря и более двух десятков храмов. Построен комплекс Коломенской духовной семинарии, которая готовит духовенство для нашей епархии.

Церковная жизнь Коломны не протекает изолированно от жизни горожан. Священнослужители и семинаристы вовлечены в различные образовательные, благотворительные и информационные проекты, востребованные обществом. Особое внимание мы уделяем развитию почитания Коломенских новомучеников и исповедников ХХ века. Они в годы гонений не убоялись смерти, сохраняя верность Христу, и ныне молятся о благоденствии нашего города. Об этом так сказано в Священном Писании: «Благословением праведных возвышается город» (Притч. 11:11).

Духовным покровителем Коломны является и святитель Филарет Московский, выдающийся церковный иерарх и богослов. Будучи местным уроженцем и начав здесь получать духовное образование, он всю жизнь заботился о процветании родного града. Однажды при посещении Коломны, сравнивая ее со Святым Градом Иерусалимом, он обратился к ней с такими возвышенными словами псалма: «Да будет мир в стенах твоих, благоденствие — в чертогах твоих! Ради братьев моих и ближних моих говорю я: мир тебе!» (Пс. 121, 6−8).

К этим словам хочу присоединиться и я, пожелать руководителям города, всем его жителям счастья, здравия и благополучия. Да пребудет со всеми Вами и нашей дорогой Коломной благословение Божие!"

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