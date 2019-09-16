Саудовская Аравия вдвое сократила добычу нефти после того, как их нефтедобывающие предприятия были атакованы беспилотниками…

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась до предела после того, как в ночь на субботу два нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии были атакованы беспилотниками, в результате чего они вышли из строя.

Пожары возникли на НПЗ Абкайк на востоке страны и Хурайс к востоку от столицы Эр-Рияда. Они принадлежат государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco, передает РИА Новости. В результате саудиты сократили добычу почти в два раза, что стало шоком для энергетического рынка.

Ответственность за атаку на саудовские НПЗ взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Тем временем, США возложили ответственность за случившееся на Тегеран, однако Иран отверг обвинения в свой адрес.

В результате атаки мировое предложение на нефть сократилось на 5 процентов. Президент США Дональд Трамп уже разрешил в связи с этим открыть стратегические запасы нефти, чтобы в случае необходимости восполнить нехватку топлива и поддержать рынки.

Тем временем, сокращение объёмов продажи нефти уже привело к рекордному росту цен за последние полгода. Нефть марки Brent в понедельник, 16 сентября, подорожала на 11 процентов и продавалась за 66,82 доллара за баррель, а нефть американской марки WTI — за 60,19 долларов (плюс 10 процентов), сообщает «Немецкая волна».

Таким образом, ситуация остаётся крайне нестабильной, и нет ясности, сколько будет стоить нефть в ближайшие месяцы. Ситуацию усугубляет угрозы США разбомбить в ответ на атаку НПЗ Ирана, что может поднять цены вообще до заоблачных величин.

Для России повышение цен на нефть — вещь вполне положительная. Однако, атака на НПЗ Саудовской Аравии сводит на нет все договорённости с саудитами о сокращении добычи в рамках ОПЕК. Будут ли действовать эти договорённости в будущем, теперь никто не знает.

Русская линия