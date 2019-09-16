Св. Синод Русской Церкви провёл экстренное заседание, на котором удовлетворил прошение архиепископа Иоанна (Реннето) о приёме владыки и целого ряда приходов в Московский Патриархат…

14 сентября 2019 года Священный Синод рассмотрел обращение архиепископа Иоанна (Реннето), возглавляющего Архиепископию западноевропейских приходов русской традиции, в котором он сообщил о стремлении большинства клириков и приходов Архиепископии сохранить её существование посредством вхождения в юрисдикцию Русской Православной Церкви и попросил о вступлении в каноническое общение и единство с Московским Патриархатом вместе с желающими последовать за ним клириками и приходами, сообщает Патриархия.Ru.

Владыка Иоанн сообщил, что в ближайшее время состоится собрание представителей этих приходов, которые направят Святейшему Патриарху и Священному Синоду свои предложения относительно канонической формы их организации.

Члены Священного Синода, обсудив это обращение посредством способов удаленной связи, постановили:

Принять архиепископа Иоанна (Реннето) в юрисдикцию Московского Патриархата с титулом «Дубнинский», а также всех желающих того клириков, находящихся под его руководством, и приходы, которые выразят такое волеизъявление.

Поручить архиепископу Дубнинскому Иоанну управление упомянутыми приходами.

По получении обращения от собрания представителей приходов иметь дополнительное суждение для определения канонической формы их организации, исходя из исторически сложившихся особенностей епархиального и приходского управления, а также богослужебных и пастырских традиций, установленных митрополитом Евлогием с учетом условий существования возглавляемого им церковного удела в Западной Европе.

По завершении Синода состоялся телефонный разговор Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с архиепископом Дубнинским Иоанном (Реннето).

Святейший Патриарх сообщил архиепископу Иоанну о рассмотрении Священным Синодом его обращения с просьбой о присоединении к Московскому Патриархату вместе с желающими последовать за ним клириками и приходамии, а также о принятом Синодом решении.

Предстоятель Русской Православной Церкви выразил радость в связи с произошедшим историческим событием, поздравил архиепископа Иоанна и поблагодарил его за мудрое руководство паствой.

Архиепископия западноевропейских приходов русской традиции была основана в 1921 году, когда временное управление русскими церквями в Западной Европе было поручено Преосвященному архиепископу Евлогию (Георгиевскому) определением святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России, Священного Синода и Высшего Церковного Совета.

В силу исторических обстоятельств в 1931 году приходы, возглавляемые митрополитом Евлогием, были приняты на временной основе в юрисдикцию Константинопольского Патриархата в качестве экзархата, при этом митрополит Евлогий подчеркивал, что «это лишь временный перерыв официальных административных сношений» до того времени, «когда восстановится общепризнанная центральная церковная власть и нормальные условия жизни Русской Православной Церкви».

В 1945 году митрополит Евлогий и два его викария — архиепископ Владимир и епископ Иоанн — обратились к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию I с просьбой принять их вместе с их приходами в каноническое единство с Русской Православной Церковью. 7 сентября 1945 года Священный Синод постановил: «Возблагодарив Господа Бога, считать митрополита Евлогия и его викариев — архиепископа Владимира и епископа Иоанна со всеми 75 приходами воссоединенными с Матерью-Церковью и принятыми в юрисдикцию Московской Патриархии и сохранить на будущее время Экзархат западноевропейских церквей в существующих его границах во главе с митрополитом Евлогием как экзархом Московской Патриархии на основаниях, изложенных в соответствующем Положении об управлении этими церквами».

Однако после кончины митрополита Евлогия в 1946 году значительная часть его клира и паствы приняла решение вернуться в состав Константинопольского Патриархата.

27 ноября 2018 года Синод Константинопольского Патриархата принял решение о роспуске Архиепископии.

Собравшаяся 7 сентября 2019 года Генеральная Ассамблея Архиепископии не смогла принять решение о своём полном переходе в состав Русской Православной Церкви. В связи с этим 14 сентября 2019 года архиепископ Иоанн (Реннето), возглавляющий Архиепископию, направил Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу обращение, в котором сообщил о том, что в ходе внеочередного собрания Архиепископии большинство голосующих, клирики и миряне, «высказались в поддержку проекта канонического присоединения к Московскому Патриархату, разработанного на заседаниях совместной комиссии», которая работала на протяжении 2019 года. В том же письме архиепископ Иоанн попросил принять его вместе с общинами, соответствующими большинству голосовавших на собрании, «в каноническое общение и единство с Московским Патриархатом для обеспечения непрерывности церковной, литургической и таинственной жизни Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции».

Что будет с теми приходами, которые не захотели голосовать за переход в Московский Патриархат, пока неизвестно.

Русская линия