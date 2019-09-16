15 сентября 2019 года, в Неделю 13-ю по Пятидесятнице, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион совершил Божественную литургию в русском православном храме святой равноапостольной Марии Магдалины в Мадриде, сообщает служба коммуникаций ОВЦС.

Архипастырю сослужили митрополит Житомирский и Новоград-Волынский Никодим, архиепископ Мадридский и Лиссабонский Нестор, епископ Слуцкий и Солигорский Антоний, секретарь Мадридской епархии, ключарь храма святой равноапостольной Марии Магдалины протоиерей Андрей Кордочкин, заместитель председателя ОВЦС Украинской Православной Церкви протоиерей Николай Данилевич, секретарь по межхристианским отношениям ОВЦС Московского Патриархата иеромонах Стефан (Игумнов), секретарь Слуцкой епархии протоиерей Николай Лабынько, клирики храма.

Делегация Русской Православной Церкви во главе с митрополитом Волоколамским Иларионом находится в Мадриде по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла для участия в мероприятии «Молитва о мире», организуемом католической организацией Община святого Эгидия.

По окончании богослужения митрополита Илариона приветствовал настоятель храма святой равноапостольной Марии Магдалины архиепископ Мадридский и Лиссабонский Нестор, который, в частности, сказал: «Уже 10 лет как Вы, дорогой владыка, представляете Русскую Православную Церковь в ее внешних связях. За это время Вы сделали очень многое. Ваше служение мы воспринимали как должное и пользуемся его плодами, потому что во всех епархиях Русской Церкви, особенно за рубежом, высокий авторитет, который имеет Русская Церковь — это в большой степени Ваша заслуга. Благодаря Вашему служению и наша повседневная пастырская деятельность на приходах и епархиях за рубежом имеет определенное значение. Мы благодарны Вам за Ваши труды, молимся за Вас и желаем помощи Божией в Вашем служении».

Затем к присутствующим обратился митрополит Волоколамский Иларион:

«Ваше Высокопреосвященство, дорогой владыка Нестор, Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства, дорогие отцы, дорогие братья и сестры!

Я хотел бы всем вам передать благословение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Святейший Патриарх стоял у истоков создания этого храма, внимательно лично следил за тем, как строится этот храм, и он радуется тому, что сегодня здесь совершается богослужение, что есть возможность у наших русскоязычных верующих и всех, кто пожелает, прийти в этот храм, здесь молиться, участвовать в Божественной литургии. И для укрепления Православия в этой стране создана Мадридская и Лиссабонская епархия, которую возглавил Преосвященный владыка архиепископ Нестор.

В сегодняшнем евангельском чтении мы слышали притчу о злых виноградарях. Эта притча была произнесена Господом в определенном историческом контексте. Христос пришел в Иерусалим для того, чтобы отдать Свою жизнь за спасение всего мира. Он знал, что будет предан Своим собственным народом и рассказал эту притчу для того, чтобы напомнить тем, кто станут Его предателями, какая участь ждет их и всякого человека, который отвергает Бога.

Исторический контекст меняется, но значение притч Господа Иисуса Христа остается неизменным. Мы и сегодня видим многообразные попытки разных людей и разных сил уничтожить христианство или вывести его за пределы общественной жизни, подорвать значимость христианства и Церкви, удалить христианские символы и упоминания о христианских праздниках из общественного пространства. Все это делается якобы во имя мира, толерантности. Говорят: зачем же в школе на стены вешать распятия, если это может оскорбить чувства учащихся в этой школе мусульман? Или зачем называть один из важнейших христианских и общенародных праздников Рождеством Христовым, когда можно придумать какое-то другое нейтральное название, которое никого не обидит? И вот так постепенно христианство, христианское наследие, самого Иисуса Христа пытаются изгнать оттуда, где христианство на протяжении веков было проповедуемо и где оно культурно и духовно оплодотворяло жизнь целых народов.

Но мы, православные христиане, призваны к тому, чтобы иметь Христа в своем сердце, чтобы нести слово Христово людям, чтобы своих детей научить христианской вере и через них передать эту веру будущим поколениям наших внуков и правнуков.

Я радовался сегодня, когда видел за богослужением множество детей, которые молились, причащались Святых Христовых Таин. Всякий раз, видя детей в храме, я спрашиваю себя: останутся ли они в Церкви или когда подрастут, уйдут из нее? Я бы хотел, чтобы все мы, взрослые, задавали себе этот вопрос относительно наших детей, наших внуков, наших близких. Что мы можем им дать, пока они еще готовы все впитывать, как губка, что мы им скажем, пока они еще нас слушаются?

Для того, чтобы дети на всю жизнь сохранили любовь к Церкви, мы должны не просто приучить их стоять за богослужением по стойке смирно или заставлять их приходить в храм, потому что так повелевает Бог или мы считаем, что им это полезно. Мы должны наших детей научить истинной христианской вере, чтобы они понимали, зачем им нужен Христос и как может жизнь во Христе и жизнь в Церкви сказаться на всем их последующим жизненном пути. Мы должны постараться сделать так, чтобы эти дети, став взрослыми, остались в Церкви и чтобы эту веру передали своим потомкам.

Для этого требуется очень большое искусство и огромное усердие. Мы должны сами постоянно себя воспитывать в христианской вере. Мы должны узнавать все больше и больше о христианской вере, читать святое Евангелие, творения святых отцов, книги современных православных авторов, чтобы понимать, что такое христианская Церковь.

Конечно, приобщение ко Христу и к Церкви происходит не через чтение и интеллектуальное развитие, а через жизнь во Христе. И каждый из нас должен спросить себя: что мы делаем как христиане для того, чтобы воплотить в жизнь то, что мы прочитали в Евангелии? Помогаем ли мы бедным? Делимся ли мы своим имуществом и своими деньгами с нуждающимися? Приходим ли мы на помощь тем людям, которые этой помощи ждут, или к тем людям, которые уже не ждут никакой помощи? Делаем ли мы все то, к чему Господь наш Иисус Христос нас научил в Евангелии? И если мы будем жить во Христе, если мы жизнью во Христе вдохновим наших детей, тогда и они последуют нашему примеру, останутся в Церкви и будут жить так, как заповедал нам Господь наш Иисус Христос.

Я хотел бы всем нам, дорогие отцы, братья и сестры, пожелать помощи Божией на жизненном пути. Пусть Господь наш Иисус Христос просвещает каждого из вас Своей благодатью, пусть Пресвятая Богородица всех нас и наше Отечество покрывает от всякого зла честным Своим омофором".

Митрополит Иларион поблагодарил архиепископа Нестора за труды и пастырское окормление верующих Мадридской и Лиссабонской епархии. Архипастырь также выразил благодарность протоиерею Андрею Кордочкину за благоукрашение храма святой равноапостольной Марии Магдалины в Мадриде.

В память о совершенном богослужении владыка Иларион преподнес святому храму образ святителя Саввы Сербского. «Пусть молитва святителя Саввы помогаем всем нам на нашем жизненном пути», — пожелал архипастырь.

С приветственным словом к митрополиту Илариону обратился митрополит Житомирский и Новоград-Волынский Никодим, поблагодарив Его Высокопреосвященство за возможность вместе совершить Божественную литургию в храме равноапостольной Марии Магдалины в Мадриде.

«Сегодня мы имеем возможность представить Русскую Православную Церковь здесь, в Мадриде, по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви. Как приятно слышать, что здесь в каждом храме возносится молитва благочестивого Божьего народа за украинскую землю, за народ, за людей, которые страдают от войны и кровопролития», — в частности, отметил иерарх.

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