14 сентября 2019 года митрополит Владивостокский и Приморский Владимир совершил Божественную литургию в храме Рождества Пресвятой Богородицы, во время которой состоялось прославление ещё одного новомученика Русской Церкви протоиерея Андрея Зимина, жестоко убиенного вместе со своей семьёй в годы революции и гражданской войны, сообщает Патриархия.Ru.

Отец Андрей много потрудился на благо Церкви, и в июне 1919 года оказался в заложниках у большевиков, которые грабили приморские селения. Продержав священника в плену около месяца, после унижений и оскорблений они отпустили его домой. Однако, в канун праздника Крещения Господня, в ночь на 18 января 1920 года, в дом священнослужителя ворвались вооруженные люди, которые стали жестоко истязать его и членов его семьи, затем застрелили жену, тёщу и дочерей священника, а его повалили на пол, положили на его грудь дверь и, встав на неё, раздавили своей тяжестью.

Отец Андрей, по свидетельству его родственника, священника Иоанна Коноплева, незадолго до гибели видел сон, в котором ему была показана его будущая страдальческая кончина. Описав увиденное в письме, он передал его отцу Иоанну с разрешением вскрыть конверт после смерти.

Тела убиенных — настоятеля отца Андрея и его жены Лидии, тещи Домники, четверых дочерей — погребли по церковному чину в общей могиле рядом с храмом в Черниговке. Точное место погребения в настоящее время утрачено, и прихожане установили рядом с церковью, где он бы настоятелем, мемориальный крест.

За богослужение в честь прославление нового русского святого 14 сентября 2019 года молились председатель Думы Черниговского района Приморского края Геннадий Никитин, многочисленное духовенство и сотни паломников из числа прихожан храмов митрополии.

Перед началом Литургии председатель Епархиальной комиссии по канонизации святых епископ Уссурийский Иннокентий совершил последнюю литию по протоиерею Андрею Зимину.

За малым входом протоиерей Сергий Якутов огласил постановление Священного Синода о включении его в Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской.

Из алтаря была изнесена первая икона священномученика Андрея. Хор исполнил тропарь и кондак, собор духовенства — величание священномученику Андрею. Глава Приморской митрополии осенил верующих иконой новопрославленного святого.

Праздничное богослужение завершилось Крестным ходом вокруг храма с иконой священномученика Андрея. По окончании богослужения верующим были розданы иконы с изображением новопрославленного священномученика.

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