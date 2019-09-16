13 сентября 2019 года в Книжной гостиной Санкт-Петербургской духовной академии состоялась I Международная научно-богословская конференция по византинистике, сообщает пресс-служба СПбДА.

Форум провел руководитель научно-просветительского проекта «Византийский кабинет», кандидат философских наук священник Игорь Иванов.

Перед началом мероприятия ректор академии епископ Петергофский Силуан обратился к собравшимся с приветственным словом, в котором указал на влияние византийского наследия на развитие России и других стран: «Византийское наследие оставило свой след во многих странах Европы, но в истории нашей страны эта связь имеет особый одухотворенный характер. Христианская вера принесла нам не только основы грамотности или великолепное богослужение. Крещение Руси было одним конкретным событием, которое в исторической перспективе дало возможность миллионам русских людей стать у Престола Божия. И это главный византийский дар нашему народу. Русский менталитет во многом сформировался благодаря православному отношению к миру, к труду, взаимоотношениям в государстве. И современное общество, в котором как будто теряются нравственные ориентиры из-за информационной перенасыщенности, нуждается в крепком основании для достойной жизни. И эти основания лежат в нашей вере, в нашей традиции, которую мы волею Божией восприняли от Византии».

Далее участников мероприятия приветствовал проректор по научно-богословской работе протоиерей Константин Костромин, который высказал надежду на то, что первая конференция по византинистике положит начало новой традиции в научной жизни академии и в дальнейшем будет привлекать все большее количество специалистов.

Пленарное заседание открыла профессор философии Папского университета Иоанна Павла II в Кракове (Польша) монахиня Тереза (Оболевич) с докладом «Мирра Лот-Бородина как исследователь византийского богословия». Монахиня Тереза рассказала о биографии и наследии М.И. Лот-Бородиной, особое место в котором занимает ее личная переписка с русскими богословами XX века.

Профессор Екатеринбургской духовной семинарии Д.И. Макаров выступил с докладом «Феодор Метохит (XIV в.) об интеллектуальной и духовной составляющих образования», в котором осуществил подробный анализ учения византийского писателя.

В своем докладе «Византийское влияние в монастырском уставном творчестве XIX века» настоятельница Константино-Еленинского женского монастыря игумения Илариона (Феоктистова) представила разбор древних литургических практик святителем Феофаном Затворником.

Преподаватель академии, кандидат богословия протоиерей Владимир Гончаренко прочитал доклад «Деятельность священномученика Григория, Патриарха Константинопольского, по сохранению греческого классического языка», в котором привел подробную историческую справку о деятельности византийского иерарха.

Доктор исторических наук, преподаватель академии М.В. Шкаровский в докладе «Образ Святой Горы Афон в произведениях русских писателей-эмигрантов 1920—1930 гг.» рассказал об особенностях творчества русских писателей начала XX века.

Доктор культурологии, доцент Института истории Санкт-Петербургского государственного университета О.Б. Сокурова выступила с сообщением «Новая Елена и византийский вектор духовного, государственного и культурного пути России», в котором рассказала о вкладе княгини Ольги в установление русской государственности и улучшение дипломатических отношений с Византией.

После перерыва конференцию продолжил директор духовно-просветительского центра «Кириллица» (г. Самара) священник Максим Соколов. Он провел практическое занятие «Влияние византийской эстетики на русский и европейский средневековый костюм. Взгляд современного реконструктора» и показал элементы одежды и оружия византийских граждан.

Затем кандидат искусствоведения, член Союза художников России, директор Научного архива Российской академии художеств В.Б. Казарина прочитала доклад «Современные реплики византийского шитья», в котором рассказала об истории применения византийской вышивки в церковной традиции Руси.

Кандидат медицинских наук, старший преподаватель истории медицины Санкт-Петербургской государственной педиатрической медицинской академии О.А. Джарман выступила с сообщением «Ребенок в представлении византийской медицины». Она рассказала о толковании гуморальной теории византийский врачей, а также об уходе и лечении детей в древних медицинских учреждениях.

Преподаватель Епархиальных курсов религиозного образования и катехизации имени святого праведного Иоанна Кронштадтского при Отделе религиозного образования и катехизации Санкт-Петербургской епархии С.Ф. Тухленков представил доклад «Богослужебно-певческий канон и музыкальная культура». Выступающий подчеркнул, что византийская традиция передала Русской Церкви опыт аскетически выверенного искусства.

В заключение выступил доцент кафедры богословия Санкт-Петербургской духовной академии, кандидат философских наук И.Б. Гаврилов. В докладе «Образы Византии в религиозно-философской мысли Русского зарубежья» он рассмотрел различные мнения русской философской эмиграции о Византии и ее культурном наследии.

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