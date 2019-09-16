В селе на Черниговщине представители «ПЦУ» избили священника УПЦ и женщину-прихожанку, вставших на защиту своего храма…

13 сентября 2019 года в селе Припутни Ичнянского района Черниговской области Украины представители «ПЦУ» при поддержке полиции попытались срезать замки с местной церкви и избили женщину-прихожанку и настоятеля храма, которые пытались им в этом помешать, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Для вида раскольники привели с собой юриста, но впоследствии оказалось, что никаких правовых оснований у их претензий на храм нет. Когда же местный священник и прихожане попытались помешать незаконному захвату храма, против них применили физическую силу.

В итоге пострадавшую прихожанку УПЦ госпитализировали в больницу с ушибами различной степени тяжести и подозрением на сотрясение мозга. Били её крепкие молодые люди, которые называли себя националистами. Сейчас выясняется, почему представители полиции допустили подобные действия.

События в Припутни доказали, что в стане представителей «ПЦУ» на Черниговщине наступил глубокий кризис. Ведь ломать двери храма прибыла та же горстка маргиналов, которая гастролирует с подобными турами по всей области.

В конце концов, правоохранители выяснили, что раскольники их обманули, и никаких прав собственности на храм они не имеют, а потому храм остался за прихожанами УПЦ.

В связи со случившимся в УПЦ разъяснили, что ситуацию с захватом храма спровоцировал ушедший в раскол иеромонах Леонтий, который ранее был запрещён в служении.

В конце концов, духовенство Нежинской епархии Украинской Православной Церкви совершило в храме богослужение и возобновило испорченные замки на церковных дверях.

Русская линия