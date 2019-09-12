В Крестном ходе в честь перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского приняли участие более 100 тысяч человек…

12 сентября 2019 года, в праздник перенесения мощей святого Александра Невского митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий возглавил Божественную литургию в Казанском кафедральном соборе, сообщает «Вода живая».

Его Высокопреосвященству сослужили епископы Выборгский и Приозерский Игнатий, Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав, Гатчинский и Лужский Митрофан, Петергофский Силуан, Муромский и Вязниковский Нил, Армавирский и Лабинский Игнатий, секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, духовенство митрополии.

Среди молящихся были спикер Заксобрания Вячеслав Макаров, другие представители органов власти, настоятельницы монастырей города и области.

В Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры Божественную литургию совершил наместник монастыря епископ Кронштадтский Назарий. Владыке сослужили епископ Рашско-Призренский Феодосий, протоиереи Василий Стойков, Богдан Сойко, Владимир Сорокин и братия обители. Среди молящихся были губернатор Александр Беглов, гости из Сербии во главе с министром по вопросам вероисповедания республики Милетой Радойевичем.

После Божественной литургии в Казанском соборе митрополит Варсонофий, сослужившие ему архиереи и духовенство возглавили Крестный ход по Невскому проспекту с Казанской иконой Божией Матери. В молитвенном шествии приняли участие священнослужители митрополии, представители приходов города, области и других регионов, общественных организаций, братств, учащиеся духовных школ, горожане — всего около 100 тысяч человек.

В полдень у памятника святому Александру Невскому после встречи с малым Крестным ходом от Свято-Троицкого собора был отслужен молебен Небесному покровителю Санкт-Петербурга. Богослужение возглавил митрополит Варсонофий.

«Центром жизни святого князя была вера в Бога! Она помогала ему быть и доблестным полководцем, и святым человеком, — отметил владыка в своей проповеди. — Удивительны факты его милосердия! Он не жалел средств, чтобы как можно больше русских людей выкупить из монголо-татарского плена. Он налаживал мирную жизнь своего княжества, строил храмы и монастыри, развивал просвещение. Им руководила мудрость Священного Писания, которое словами апостола Павла говорит: „Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе“ (Флп. 4:13)».

Губернатор Александр Беглов напомнил, что святой князь был великий воин, дипломат и государственный деятель. «Это пример служения Отечеству, — сказал он. — В дни войны верующие собрали средства и создали эскадрилью имени Александра Невского, которая громила фашистов. В наши дни самая современная подводная лодка носит имя Александра Невского. Он был примером любви, умения прощать и побеждать». Градоначальник пожелал петербуржцам телесного и духовного здоровья, а городу — процветания.

«Крестный ход — это обращение к тысячелетней истории православной Руси, к нашим истокам, к нашей генетической памяти, — сказал спикер Заксобрания Вячеслав Макаров. — Чествовать русских святых — великая православная традиция, которую мы должны обязательно передать нашим потомкам». Обращаясь к молодежи, он напомнил, что во время Невской битвы великому полководцу было 20 лет.

Затем состоялось чествование ветеранов Великой Отечественной войны — кавалеров ордена Александра Невского. Учащиеся школ имени великого полководца подарили им цветы.

В Митрополичьем саду лавры прошли праздничные гуляния.

День 12 сентября неразрывно связан с историей России. В 1724 году, желая увековечить победу в Северной войне, основатель города на Неве Император Петр I велел перенести сюда из Владимира мощи святого князя. Позже, по указу Императрицы Екатерины II, день перенесения мощей святого Александра Невского стал общероссийским праздником, а в Санкт-Петербурге был учрежден Крестный ход. Он совершался до 1917 года от Исаакиевского собора по главной городской магистрали до Александро-Невской лавры, а сам праздник в городе был выходным днем. Традиция, прерванная в годы советской власти, возобновилась во время главных торжеств 300-летия Александро-Невской лавры в 2013 году.

Русская линия