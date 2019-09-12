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Сводка новостей от 12 сентября 2019

Владимир Легойда временно возглавил Пресс-службу Патриарха Московского и всея Руси
Священник Александр Волков решением Патриарха освобождён от должности руководителя Пресс-службы…

Отец Александр ВолковРаспоряжением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла иерей Александр Волков освобождён от должности руководителя Патриаршей Пресс-службы с 11 сентября 2019 года, сообщает Патриархия.Ru.

Временно исполняющим обязанности руководителя Пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси назначен председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

В Отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ пояснили, что это решение связано в том числе с реорганизацией и оптимизацией информационных служб Московского Патриархата.

Тем не менее, остаётся совершенно непонятным, что послужило причиной того, что Святейший Патриарх решил экстренно освободить отца Александра от его должностных обязанностей.

Не так давно в Москве проходил Священный Синод Русской Православной Церкви, который запомнился всем массовыми кадровыми перестановками. В связи с этим возникает вопрос, почему Патриарх Кирилл не сменил своего пресс-секретаря во время Синода, когда это было наиболее удобно и логично сделать. И что такое произошло с тех пор?

Стоит отметить, что к сожалению, в последнее время мы становимся свидетелями резких кадровых перестановок, которые происходят в Церкви по инициативе Святейшего Патриарха Кирилла. Сам по себе этот факт говорит о том, что Предстоятель не удовлетворён современным положением церковных дел.

Однако, вряд ли столь массовые перемены и перестановки епископата и церковных должностных лиц делают ситуацию в Церкви более стабильной. Сегодня уже никто не знает, будет ли какой-либо архиерей или церковный служащий оставлен на своей кафедре или при должности, а это вносит определённую нервозность в церковную среду.

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Владимир Легойда временно возглавил Пресс-службу Патриарха Московского и всея Руси
Священник Александр Волков решением Патриарха освобождён от должности руководителя Пресс-службы...

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