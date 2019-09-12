Автопоезд с социально-благотворительной и духовно-просветительской миссией «За духовное возрождение России» выехал 9 сентября из Новосибирска в отдаленные районы области.

Планируется, что с 9 по 24 сентября автопоезд посетит Кыштовский, Венгеровский, Северный, Здвинский, Доволенский, Кочковский и Маслянинский районы, жители которых бесплатно получат разностороннюю помощь, сообщает «Фома» со ссылкой на сайт Новосибирской митрополии.

Участниками миссионерского путешествия стали священнослужители, врачи, соцработники и работники культуры, общественные деятели.

«Множество дел мы можем сделать тогда, когда вместе беремся оказать помощь человеку. Так мы показываем нашу заботу о всех людях: несмотря на возраст, вероисповедание, социальный статус», — сказал в своем напутствии участникам поездки митрополит Новосибирский и Бердский Никодим.

В свою очередь губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что ежегодно эта акция объединяет врачей и социальных работников, деятелей культуры и педагогов, священников и представителей Аппарата уполномоченного по правам предпринимателей.

«Они едут в отдаленные районы области, чтобы помогать сельчанам словом и делом. Не менее важна и духовная работа, возможность прикоснуться к культурным ценностям родного региона. Также очень сильна патриотическая составляющая проекта», — подчеркнул глава региона.

Сообщается, что акция «За духовное возрождение России» проводится по инициативе Новосибирской епархии с 1995 года и поддерживается Правительством Новосибирской области. Более 20 лет по Новосибирской области миссионерский маршрут совершают железнодорожный поезд и корабль-церковь.

Миссия автопоезда — посетить самые отдаленные села, к которым невозможно добраться по железной дороге или по водным путям.

Во многих из них до сих пор отсутствуют собственные приходы, поэтому приезд автопоезда для многих жителей — возможность встретиться со священником, помолиться на богослужении и принять участие в Таинствах.

Автопоезд должен охватить 49 населенных пунктов 7 районов Новосибирской области, порядка 14 тысяч жителей области.

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