Памятный знак в честь первой петербургской церкви — Троице-Петровского собора — планирует установить на Троицкой площади «Фонд содействия строительству культовых сооружений РПЦ в городе Санкт-Петербурге». Проект будет создан с ориентацией на первоначальный деревянный вариант храма, сохранившийся на рисунках тех лет. Об этом сообщает Православие.Ru.

Троице-Петровский собор, подаривший название Троицкой площади, был построен Петром I в 1709—1711 гг. В начале XVIII века он был основным в городе: в нем проходили главные молебны, а Петр принимал титул императора. У главного храма Петербурга оказалась весьма непростая судьба. За 230 лет собор несколько раз страдал в результате пожаров и неоднократно перестраивался.

В 1913 году уже несколько раз перестроенный храм снова сгорел и после семья императора Николая II планировала создать на его месте крупнейший собор в России, который смог бы вместить 16 тыс. человек. Однако этим планам не суждено было сбыться. В 1920-х годах собор восстановили под руководством архитектора Евгения Катонина как исторический памятник в том виде, в каком он был до пожара 1913 года. Но уже в 1933 году по решению Облисполкома снесли.

Старинный собор стоял на том месте, где сейчас находится проезд от ул. Куйбышева к Петровской набережной вдоль здания ЛенНИИпроекта и Дома Политкаторжан. Его фундамент признан объектом культурного наследия.

«Разумеется, со времен деревянной петровской застройки это место сильно изменилось. Поэтому воссоздание деревянного собора или стилизация его под деревянный были немыслимы с архитектурной точки зрения. Сейчас мы занимаемся разработкой эскизов и обсуждаем их с КГИОП. В ближайшие несколько месяцев чертежи будут готовы и тогда мы сможем их представить. Мы полагаем, что важно увековечить это знаковое место для Петербурга еще и аккуратным памятником, который давал бы представление о том, как выглядел собор при основании города», — говорит Филипп Грибанов, представитель Фонда содействия строительству культовых объектов РПЦ в Санкт-Петербурге.

Русская линия