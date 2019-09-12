Уполномоченная при Президенте РФ по правам ребёнка считает важным, чтобы государство и Церковь объединили усилия для поддержки семейных ценностей…

Уполномоченная при Президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова приняла участие в конференции «Семья и семейные ценности традиционных религий России. Защита семьи в религиозно-общественном диалоге» и выступила с призывом объединить усилия Церкви и государства в вопросе поддержки семейных ценностей, сообщает официальный сайт правозащитницы.

Как показывают опросы, молодые люди называют семью своей целью и ценностью, но 60% браков распадаются в первые пять лет, при этом 89% опрошенных считают разводы в принципе допустимыми, сообщила Анна Кузнецова, добавив, что в современном обществе делается акцент на воспитание лидеров, но это не делает людей счастливыми.

Детская правозащитница считает, что в корне детских проблем сегодня в основном лежит кризис семейных ценностей. Она отметила, что государство принимает целый спектр мер поддержки семьи и говорит о семейных ценностях именно на этом языке — языке услуг и пособий. При этом Церковь говорит на духовном языке, и это очень важно.

Говоря о шагах Института детских омбудсменов по поддержке традиционных семейных ценностей, Анна Кузнецова подчеркнула важность проведения уроков семейного счастья, напомнив, что темы формирования традиционных семейных ценностей внесены в План десятилетия детства и в 2019 году Минпросвещения будет разработан порядок реализации этой задачи.

По её словам, у молодых людей сегодня много вопросов, касающихся семьи и детей, отношений в браке, но они не находит на них ответы в информационном поле. И поэтому важно расширять форматы информирования молодых людей на тему семейных ценностей, чтобы донести до них ответы на простые человеческие вопросы, считает Кузнецова.

Анна Кузнецова выразила надежду, что этому будет способствовать развитие кино для детей и семейного просмотра, напомнив, что Фонду кино выделен миллиард рублей на эти цели. Она сообщила, что приглашена в комиссию по отбору этих фильмов. Также уполномоченная рассказала об инициативе проведения в России Дня отца, который также может способствовать повышению престижа семей с детьми.

Кроме того, Анна Кузнецова затронула тему профилактики суицидов среди детей. По её словам, страна теряет уже рождённых детей порой из-за того, что ребёнок не находит смысла, цели и теряет ориентиры в жизни. «Если ребёнок не находит понимая в семье, это может привести к самым тяжёлым последствиям. И разговор о семье — самый главный в деле защиты жизни наших детей, а значит защиты будущего и нашего счастья», — подчеркнула детская правозащитница.

Русская линия