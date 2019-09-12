|Сводка новостей от 12 сентября 2019
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В Санкт-Петербурге широко отметили день памяти Небесного покровителя города
Владимир Легойда временно возглавил Пресс-службу Патриарха Московского и всея Руси
Митрополит Волоколамский Иларион: На вопрос о том, входить ли в состав Русской Православной Церкви, Русский Экзархат в Западной Европе должен ответить сам
Чем позже, тем лучше
Путин, как и Трамп, хорошо знает, что с евреями лучше дружить
Анна Кузнецова: Российская молодёжь сегодня практически не видит достойных примеров семейного счастья
Еврокомиссия выкручивает руки «Газпрому»
Этот день в Русской истории
В Минской духовной академии состоялась презентация мультимедийного проекта «Белым по черному. Великая княгиня Елизавета Федоровна»
В Северной столице появится памятный знак в честь первого петербургского собора
Благотворительный автопоезд отправился в дальние районы Новосибирской области
Студенты медколледжа провели в Екатеринбурге флешмоб в поддержку трезвого образа жизни