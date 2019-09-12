Русская линия
Сводка новостей от 12 сентября 2019

Более 130 мероприятий подготовят к 800-летию Александра Невского

Свыше 130 мероприятий, в том числе направленных на популяризацию имени Александра Невского в СМИ и соцсетях, пройдут по всей России к 800-летию со дня рождения святого князя, сообщил глава Минкультуры РФ Владимир Мединский.

«Большинство из них, в том числе и самых знаковых, запланированы на 2021 год, но и сейчас мы ведем подготовительную работу», — сказал министр во вторник на заседании оргкомитета по подготовке и проведению юбилейных мероприятий, посвященных 800-летию со дня рождения князя.

Он отметил, что уже ведется реставрация трех религиозных объектов, связанных с памятью святого. Также с патриаршим советом отобран и согласован ряд объектов культурного наследия, которые будут отреставрированы к юбилею полководца.

Министр сообщил, что Военно-историческим обществом в Ленинградской области проводится работа по созданию масштабного музейно-выставочного комплекса «Ледовое побоище». В ходе работы специалисты будут исследовать дно Чудского озера.

Также РВИО объявлен конкурс на определение лучшего художественного решения памятника Александру Невскому, который планируется установить около Чудского озера.

Кроме того, по словам министра, Минкомсвязи подготовило программу популяризации продвижения имени Александра Невского в СМИ и соцсетях.

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