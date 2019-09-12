Русская линия
Сводка новостей от 12 сентября 2019

В Минской духовной академии состоялась презентация мультимедийного проекта «Белым по черному. Великая княгиня Елизавета Федоровна»

11 сентября в 20:00 в актовом зале Минской духовной академии (г. Минск, ул. Зыбицкая, 27) состоялась презентация мультимедийного проекта «Белым по черному. Великая княгиня Елизавета Федоровна», ставшего одним из победителей международного грантового конкурса «Православная инициатива». Об этом сообщает официальный сайт БПЦ.

Участники медиалаборатории «Глаголъ» (Елисаветинский монастырь, Минск) показали свой новый проект, посвященный жизненному пути и трагической гибели великой княгини Елизаветы Федоровны.

Более 100 лет назад великую княгиню Елизавету Федоровну Романову сбросили в шахту в глухом лесу. В России Елизавету Федоровну знали не только как внучку английской королевы Виктории, сестру императрицы и жену царского дяди, но и как организатора масштабной благотворительной структуры, прогрессивной для своего времени.

Почему сегодня важно рассказать о великой княгине Елизавете? А главное — каким образом сегодня говорить с аудиторией, чтобы быть услышанным? Именно об этом беседовали гости с аудиторией в ходе презентации.

Развитие новых технологий, стремительный информационный поток и запросы аудитории делают всё более актуальными новые медийные форматы. Сегодня, в эпоху новых медиа, когда аудитория уже с трудом может переживать по-настоящему сильный опыт, необходимо создавать новые продукты. Особенно актуальными они становятся в областях журналистики, искусства, просвещения и других.

Одним из таких форматов стал мультимедийный сторителлинг (мультимедийная история) — формат, активно используемый такими изданиями, как The New York Times, The Guardian, издательский дом «Коммерсантъ», интернет-журнал «Такие Дела» и др.

О чем был разговор:

— что такое мультимедийная история,

— современные технологии в диалоге о вере и Церкви,

— новые форматы в миссионерской работе.

Мультимедийная история — не модный формат, а человеческий навык и инструмент передачи смыслов, — утверждают организаторы презентации.

Русская линия

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В Минской духовной академии состоялась презентация мультимедийного проекта «Белым по черному. Великая княгиня Елизавета Федоровна»

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