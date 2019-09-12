В ОВЦС МП заявили, что сделали всё возможное, чтобы облегчить воссоединение русских приходов в Европе с Матерью-Церковью, остальное — дело самих верующих…

Митрополит Волоколамский Иларион: На вопрос о том, входить ли в состав Русской Православной Церкви, Русский Экзархат в Западной Европе должен ответить сам

Русская Православная Церковь сделала всё для того, чтобы максимально облегчить вхождение в свой состав Архиепископии русских православных церквей в Западной Европе, и теперь решение за этой структурой или же за каждым её приходом в отдельности, заявил в интервью РИА Новости председатель ОВЦС МП митрополит Волоколамский Иларион.

«Большинство священнослужителей и мирян Западноевропейского экзархата желают воссоединиться с Русской Православной Церковью. Но этому препятствуют в настоящее время те нормы, которые существуют в уставе этой организации. А согласно уставу, для того, чтобы организация перешла в другую юрисдикцию, необходимо две трети голосов», — заявил владыка, комментируя ситуацию вокруг Архиепископии.

Архипастырь напомнил, что на прошедшем 7 сентября заседании Генеральной Ассамблеи Экзархата этого количества достичь не удалось, хотя «значительное большинство — гораздо больше половины членов — высказалось за то, чтобы присоединиться к Московскому Патриархату».

«Я думаю, что теперь Экзархат будет искать какие-то иные возможности для того, чтобы осуществить своё желание. Но решение Константинопольского Патриархата, озвученное его представителями, по сути дела, не оставило перед Архиепископией выбора. И здесь вопрос ставится очень просто: быть или не быть. И вот я думаю, что на этот вопрос либо Архиепископия в целом, либо каждый из её приходов в отдельности должны будут ответить в ближайшее время», — отметил глава ОВЦС.

«Со стороны Русской Православной Церкви сделано всё необходимое для того, чтобы максимально облегчить вхождение Архиепископии или тех её приходов, которые этого пожелают, в состав Русской Православной Церкви. И даже, я бы сказал, не вхождение, а возвращение, потому что изначально эта Архиепископия была частью Русской Православной Церкви. Присоединена к Константинопольскому Патриархату она была на временной основе», — заключил владыка Иларион.

Русская линия