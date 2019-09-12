Чем позже, тем лучше

При этом председатель Синодального отдела Владимир Легойда отметил, что родителям никто не запрещает покупать алкоголь своим детям, не достигшим 21 года

Русская Православная Церковь поддерживает инициативу Министерства здравоохранения о запрете продажи крепких алкогольных напитков лицам до 21 года, заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда на пресс-конференции, посвященной всероссийскому Дню трезвости, сообщает ТАСС.

Ранее заместитель министра здравоохранения Олег Салагай заявил, что законопроект Министерства здравоохранения России о запрете продавать алкоголь молодым людям до 21 года согласован большинством федеральных ведомств и может быть рассмотрен уже в этом году.

В марте Минздрав представил текст законопроекта о запрете продажи алкоголя крепостью выше 16,5% лицам моложе 21 года. Согласно действующему законодательству, 16,5% – пороговое значение крепости вина. По данным Минздрава, употребление крепких алкогольных напитков значительно больше повышает риск смерти, чем слабоалкогольных.

«Да, мы поддерживаем инициативу Минздрава по поводу увеличения возраста продажи алкогольных напитков крепостью более 16,5 градусов. Я внимательно следил за дискуссией, которая развернулась. Понимаю, что мы должны учитывать все точки зрения, видимо, так и будет сделано при принятии окончательного решения», — сказал Владимир Легойда.

Глава Синодального отдела отметил, что речь не идёт о преследовании молодых людей за употребление алкоголя, но чем позже молодые люди смогут свободно покупать крепкие спиртные напитки, тем лучше.

«Речь идёт не о запрете на потребление и преследовании, а о запрете на продажу. Если кто-то из родителей жаждет, чтобы их дети до 21 года всё-таки попробовали — ну пусть купят и дадут, если считают, что это так важно. Никаких проблем, им же никто не запрещает», — отметил председатель Синодального отдела.

Русская линия