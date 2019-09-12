Среди друзей Владимира Путина, как и среди близких президента США Дональда Трампа, довольно много евреев. В своё время он даже пошутил, что США не нашли ничего лучшего как ввести санкции за Украину против его личных друзей, при этом двое из них — евреи, а один — хохол.

Обращает на себя внимание, что в международных делах наиболее дальновидные политики стараются не трогать тему еврейства, а если и говорить о каких-то нарушениях Израиля, то сухим языком и на конкретных примерах.

Так себя ведёт, к примеру, Дональд Трамп. Он перессорился со всеми в США, настроил против себя едва ли не все СМИ, но сам факт того, что он поддерживает хорошие отношения с Израилем и является его лучшим другом, даёт ему основания чувствовать себя довольно уверенно. Переступи он эту черту, и как знать, был бы он до сих пор президентом США. Ведь влияние еврейского лобби в США и в остальном мире довольно большое.

Приблизительно так же ведёт себя и Владимир Путин. Несмотря на то, что у России довольно много противоречий с Израилем, и Кремль в целом по советской традиции занимает сторону арабов-мусульман на Ближнем Востоке, Москва и Тель-Авив никогда всерьёз не ссорились между собой. Евреи понимают, что портить отношения с Россией чревато для их безопасности, а в Кремле знают, что можно ругаться со всем миром (американцами и европейцами), но еврейскую тему лучше не трогать.

На этом фоне нет ничего удивительного в том, что израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в интервью РБК назвал Владимира Путина своим близким другом, с которым он всегда может открыто обсуждать самые серьёзные проблемы. И это в то время, когда в США и Европе Путина считают едва ли не нерукопожатным.

Нетаньяху, который сегодня прибывает с очередным визитом в Москву, признал, что «из-за противоречия между задачами российских ВВС и нашими военными действиями во время операции в Сирии» столкновение евреев и русских было неизбежным, но постоянный контакт с Путиным помог этого избежать.

Он отметил, что отношения с президентом России для него наиболее ценны и способствует развитию взаимовыгодных экономических связей между странами. «Эта координация возможна только потому, что я и президент Путин уважаем друг друга. Мы действительно разговариваем на равных, открыто, без всякого пренебрежения. Говорим прямо, называя вещи своими именами», — заключил Нетаньяху.

Сегодня пройдут очередные переговоры Путина с Нетаньяху. Как сообщили в пресс-службе Кремля, они обсудят дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества и обменяются мнениями по ситуации на Ближнем Востоке. В канцелярии главы израильского правительства отметили, что Путин и Нетаньяху планируют обсудить «региональные вопросы, включая ситуацию в Сирии с акцентом на укрепление механизмов военной координации», сообщает РИА Новости.

Русская линия