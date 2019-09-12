В День трезвости, который отмечается 11 сентября, у Храма на Крови прошел молодежный флэшмоб в поддержку трезвого и здорового образа жизни, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии. Участниками его стали студенты Областного медицинского колледжа и представители Молодежного братства трезвости.

Молодые люди и девушки после танцевальной разминки провели энергичную зарядку для горожан, призывая всех к трезвенному образу жизни. Будущие медики выбрали для проведения акции именно площадку перед Храмом на Крови, поскольку, по их словам, этот храм является «символом города и символом духовности, без которой невозможно противостоять зависимостям».

«Сегодня у нас стартует Областная неделя трезвости, которую организует Молодежное братство трезвости», — рассказала участница флешмоба студентка Свердловского областного медицинского колледжа Анастасия Данилова. «Мы проводим флешмоб, пропагандируя тем самым здоровый образ жизни, а главное — трезвый образ жизни, потому что это модно. Все граждане нашей России должны быть трезвые. Трезвость — это ясный ум, здоровый образ жизни. Я сама веду здоровый образ жизни, трезвый образ жизни».

Отметим, что Молодежное братство трезвости действует на базе медицинского колледжа. Главная задача братства — пропаганда здорового образа жизни и участие в мероприятиях, популяризирующих трезвение.

«Сегодня наши студенты инициировали организацию флешмоба, который как раз пропагандирует здоровый образ жизни и занятие физической культурой», — рассказал Евгений Кузнецов, руководитель центра молодежных инициатив Свердловского областного медицинского колледжа. «Все прохожие, кто наблюдает этот флешмоб, могут присоединиться, повторить эти энергичные движения за нашими молодыми студентами, возможно, вспомнить свою молодость, узнать азы здорового образа жизни».

По словам Евгения Кузнецова, здоровый, трезвенный образ жизни начинается с отказа от вредных привычек, с соблюдения как физического, так и духовного здоровья.

«Не стоит забывать, что наши студенты — будущие специалисты здравоохранения. И одна из их главных задач — профилактика. Как говорится, легче профилактировать болезнь, чем ее потом лечить», — отметил он.

«И, конечно, наши выпускники уже осознанно все понимают, и если курили, то бросают. У нас есть и школы по отказу от курения. Аналогичная ситуация и с другими плохими привычками, зависимостями», — заключил руководитель центра молодежных инициатив Свердловского областного медицинского колледжа.

Напомним, 11 сентября, во Всероссийский День трезвости, в Екатеринбурге прошел праздничный крестный ход по центральным улицам города, который завершился молебном на изъявление обета трезвости в храме Николая Чудотворца при УГГУ.

Русская линия