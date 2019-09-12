Накануне переговоров с Украиной о новом контракте на транзит газа в Европу суд ЕС отменил решение о расширении доступа «Газпрома» к мощностям Opal…

Европейские политики, настаивающие на заключении нового транзитного договора между Россией и Украиной по транспортировке российского газа в Европу, буквально накануне первого раунда переговоров по этому поводу подключили «административный ресурс» и отказали «Газпрому» в расширенном доступе к европейскому продолжению «Северного потока» — газопроводу Opal.

Соответствующее решение принял суд ЕС во вторник, отметив решение Еврокомиссии от 2016 года о расширении доступа «Газпрома» к мощностям Opal, сочтя его нарушающим принцип энергетической солидарности.

По мысли Еврокомиссии это должно побудить Москву к уступчивости во время переговоров, ведь транспортировать газ в Европу Россия обязана по контрактным обязательствам, а пути доставки теперь более ограничены, чем это было ранее.

В Минэнерго России уже признали, что решение суда ЕС по газопроводу Opal будет учитываться на переговорах с Украиной и Еврокомиссией по транзиту газа, очередной раунд которых пройдёт 19 сентября, ведь оно затрагивает ситуацию с энергоснабжением европейских стран в целом. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак, сообщает РИА Новости.

По его словам, юристы Минэнерго России прорабатывают решение суда ЕС по газопроводу Opal, подробные комментарии будут после их заключения. «Я напомню, что это решение было принято Еврокомиссией совместно с немецким регулятором, компанией „Газпром“, и это решение было юридически выверено, согласовано с юридическими службами Еврокомиссии. Поэтому нам тоже необходимо понимать и оценку этого решения юридическими службами и самой Еврокомиссии», — отметил министр.

Отмененное решение Еврокомиссии от октября 2016 года давало российской компании возможность дополнительно транспортировать по Opal до 10,2 миллиарда кубометров газа в год. Согласно европейским нормам, по умолчанию «Газпром» может рассчитывать только на половину транзитных мощностей этой трубы, или 12,8 миллиарда кубов.

Таким образом, Еврокомиссия показывает «Газпрому», что именно она будет устанавливать правила на европейском энергетическом рынке. Времена, когда российская компания чувствовала себя в Европе в вольготном положении прошли, и теперь «Газпрому» придётся прислушиваться к требованиям ЕС.

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