Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что власти не будут жалеть денег на профилактику абортов, которые они сами и оплачивают…

Поистине велико умение российских чиновников переворачивать всё с ног на голову. Но до такого лицемерия, как в ситуации с абортами, в российском правительстве ещё никогда не доходили. Население нашей страны активно вымирает, в медучреждениях, которые должны бы лечить болезни и помогать рожать здоровых детей, за государственный счёт производятся бесплатные аборты, а наши чиновники делают вид, что они активно борются с этой страшной операцией.

При этом власти демонстративно не обращают никакого внимания на заявления представителей Церкви, которые из года в год говорят о невозможности одной рукой давать деньги на аборты, а другой — пытаться уменьшить их количество. С просьбой вывести аборты из системы ОМС к властям неоднократные обращался Святейший Патриарх Кирилл, но его просьбы остались неуслышанными.

Вместо этого чиновники заладили одну и ту же песню, что абортов в России становится всё меньше и меньше. Однако, статистике российского Минздрава мало кто верит, ведь эксперты говорят об обратном — в России ежегодно совершает 5 млн абортов. Кроме того, в последние годы в стране стала активно распространяться практика медикаментозных абортов, подсчёт которых вообще никто не ведёт.

В итоге ситуация аховая — русское население активно вымирает, а мы имеем во главе правительства человека, который не стыдится заявлять, что на борьбу с абортами «нельзя жалеть денег». Буквально таким слова сказал сегодня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в эфире программы «Диалог» на телеканале «Россия-24», сообщает Интерфакс.

Он предложил расширить функции родового сертификата для профилактики абортов. Но, что характерно — эти аборты тоже оплачивает наше правительство.

«Есть целый ряд инструментов, которые уже работают, тот же самый родовой сертификат (..). Его можно было бы использовать и в этом значении, то есть, например, на оказание психологической поддержки, на консультации, немножко увеличив его стоимость», — сказал Медведев.

В свою очередь, присутствовавшая на программе глава здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что у её ведомства есть идеи о том, как можно было бы применить этот инструмент для развития психологической работы с женщинами во время поздних сроков беременности, а иногда и на ранних сроках.

«Мы бы хотели иметь такие стимулирующие доплаты медицинским психологам и другим медицинским работникам, которые работают в этих отделениях, в женских консультациях, в родильных домах», — сказала Скворцова.

За последнее время, добавила она, выстроена уже целая система «доабортных консультаций», которая оказывает социальную и психологическую помощь женщинам, попавшим в сложную ситуацию. В прошлом году, подчеркнула она, из 270 тысяч женщин, которые пришли на эту консультацию, 40 тысяч с лишним отказались от абортов.

Медведев, в свою очередь, подчеркнул, что если за счёт этой меры можно спасти столько жизней, то «на это нельзя жалеть денег». «Подготовьте тогда предложения», — сказал он Скворцовой.

При этом и та и тот не стали обращать внимание, что 230 тысяч женщин, пришедших на консультацию, всё-таки сделали аборт и убили своих детей. Причём практически все из них — за счёт денег, которые выделили им Медведев и Скворцова.

Русская линия