|Сводка новостей от 11 сентября 2019
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Шизофрения российских властей
Патриарх Варфоломей пытается склонить Ватопед к признанию украинских раскольников
Светлый понедельник могут сделать выходным днём
В Иоанно-Предтеченском монастыре Москвы отметили престольный праздник
Блаженнейший Митрополит Онуфрий: Жена хочет вернуть своего мужа в храм, «пилит» его и днём, и ночью. Но хуже такой проповеди ничего нет. Лучше бы ей молчать и жить по-христиански
Владимир Зеленский встретился с прихожанами захваченных храмов УПЦ
Собор Святой Софии в Стамбуле начал разрушаться
Этот день в Русской истории
На московском подворье Православной Церкви в Америке прошло заупокойное богослужение по жертвам терроризма
В Симферополе почтили героев Крымской войны
В Новосибирской митрополии стартовала благотворительная миссионерская акция «За духовное возрождение России»