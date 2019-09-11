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Сводка новостей от 11 сентября 2019

В Почаевской лавре прошли торжества по случаю 360-летия обретения мощей преподобного Иова Почаевского

10 сентября 2019 года в Успенской Почаевской лавре прошли торжества по случаю 360-летия обретения мощей преподобного Иова, сообщает сайт обители.

Божественную литургию в Преображенском соборе лавры возглавил митрополит Хустский и Виноградовский Марк. Его Высокопреосвященству сослужили: митрополит Николаевский и Очаковский Питирим, наместник лавры митрополит Почаевский Владимир, митрополит Владимир-Волынский и Ковельский Владимир, ректор Почаевской духовной семинарии архиепископ Шумский Иов, архиепископ Городницкий Александр, архиепископ Конотопский и Глуховский Роман, епископ Хотинский Вениамин, а также братия и гости монастыря в священном сане. За богослужением молился митрополит Иов (Тывонюк).

Со словом проповеди к многотысясячной пастве обратился архиепископ Шумский Иов, который рассказал о подвиге Иова Почаевского, отметив, что «преподобный благодаря своей божественной ревности достиг вершины святости, стараясь подражать праведному Иову Многострадальному и Предтече и Крестителю Господню Иоанну».

По окончании Литургии участники торжеств крестным ходом перенесли в пещерный храм лавры мощи преподобного Иова Почаевского, пребывавшие несколько дней в Преображенском соборе.

Митрополит Почаевский Владимир поздравил братию, прихожан и паломников с праздником, пожелал небесного покровительства святого Иова во всех жизненных начинаниях.

Русская линия

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В Почаевской лавре прошли торжества по случаю 360-летия обретения мощей преподобного Иова Почаевского

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