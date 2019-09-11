В столице Крыма прошли мероприятия, посвященные Дню памяти воинов, павших в Крымской войне 1853−1856 гг. Они начались с возложения венков и цветов к Долгоруковскому обелиску, в котором приняли участие руководство Верховного Совета Крыма и депутаты Симферопольского городского совета, представители Черноморского флота РФ, школьники и студенты, активисты общественных организаций и политических партий, казаки.

Панихида, приуроченная Дню памяти воинов, павших в Крымской войне 1853−1856 годов, была отслужена по благословению Митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря Преосвященным епископом Ялтинским Нестором, викарием Симферопольской и Крымской епархии в сослужении духовенства I и II Симферопольских благочиний у Памятного Креста расположенного на территории Военно-исторического кладбища русских воинов и прихода храма-часовни святой Марии Магдалины (настоятель-протоиерей Иосиф Фарковец), сообщает сайт Симферопольской и Крымской епархии УПЦ.

После богослужения епископ Ялтинский Нестор зачитал слово Правящего Архиерея Симферопольской и Крымской епархии, Владыки Лазаря, в котором он призвал нынешние поколения помнить о том скорбном уроке, который нам дала история:

«Возлюбленные о Господе братья и сестры! Сегодня мы вознесли наши молитвы о воинах павших на поле брани в годы Крымской войны, о тех солдатах и офицерах, в сердца которых упало слово Христово. „Больше той любви никто не имеет. Как если кто душу свою положит за друзей своих“ (Иоан.15,13). О тех, кто выполнил свой христианский и воинский долг не пощадив даже своей жизни. Прошло уже больше полтора века со времени Восточной войны, но будем помнить, что в те годы весь наш народ: вождей и рядовых солдат, духовенство и простых граждан объединяло одно общее стремление — быть верными Родине и Вере „даже до смерти“. Сегодня нам неизвестны имена многих воинов Крымской войны, но верю, что они вписаны в книгу жизни — вечной божественной любви. И мы, ныне живущие на крымской земле должны помнить о том скорбном уроке, который нам дает история. Помнить, что мир — великая ценность, часто оплаченная кровью его защитников. Поэтому, призываю всех вас, дорогие братья и сестры, хранить мир, который по слову Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена — „и есть жизнь“. Вечная память вам — герои сражений Крымской войны! Вечная память всем кто защищал родную землю! Всемилостивый Господь да упокоит их души во Царствии Своем, а нас — да укрепит в деле созидания и сохранения мира и благоденствия. Упокой Господи, души усопших раб Твоих в селениях праведных, где нет болезни, ни печали, ни воздыхания, но Жизнь бесконечная! Вечная память всем почившим воинам».

Затем состоялась церемония возложения цветов и митинг-реквием с выступлениями представителей крымского Правительства.

Русская линия