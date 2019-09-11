1 сентября 2019 года Иоанно-Предтеченский ставропигиальный женский монастырь Москвы встретил свою новую настоятельницу игумению Елисавету (Никишкину), сообщает официальный сайт Синодального отдела по монастырям и монашеству.

Решением Священного Синода Русской Православной Церкви от 30 августа 2019 года (журнал № 105) на эту должность была избрана насельница Иоанновского ставропигиального женского монастыря Санкт-Петербурга.

В этот день за Божественной литургией в Донском ставропигиальном мужском монастыре Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом на малом входе монахиня Елисавета была возведена в сан игумении. В сопровождении настоятельницы Зачатьевского ставропигиального женского монастыря игумении Иулиании (Каледы), настоятельницы Богородице-Рождественского ставропигиального женского монастыря игумении Викторины (Перминовой) и настоятельницы Иоанновского ставропигиального женского монастыря Санкт-Петербурга игумении Людмилы (Волошиной) матушка игумения Елисавета прибыла в монастырь.

Сестры и клир обители встретили игумению Елисавету праздничным колокольным звоном и цветами.

Был отслужен благодарственный молебен, который возглавил председатель Синодального отдела по монастырям и монашеству архиепископ Каширский Феогност.

По окончании молебна в своём слове владыка подчеркнул значимость трудов предыдущей настоятельницы игумении Афанасии (Грошевой), при которой монастырь был полностью восстановлен и которая ныне пребывает в обители, но тяжко болеет. Затем архипастырь напутствовал игумению Елисавету.

Сёстры обители также вспомнили о своей прежней игумении. «Игумения Афанасия является первой игуменией возрождающейся после годов гонений обители, она несла все тяготы восстановления монастыря, мудро руководила сестрами, хотя с годами это становилось тяжелее, приходили болезни и немощи, не всегда оставались силы. Относясь с любовью к первой игумении возрожденной обители, мы с радостью молимся о её преемнице, которая будет продолжать дело матушки Афанасии и, как и она, станет для сестер настоящей матерью», — говорится на официальном сайте обители.

Русская линия