В России может появиться ежегодный выходной в Светлый понедельник — первый день после Воскресения Христова. Депутаты Госдумы намерены рассмотреть это предложение в ближайшие дни.

Законопроект разработали депутаты фракции ЛДПР Игорь Лебедев и Ярослав Нилов. Праздник будет иметь название «Светлый пасхальный понедельник», сказано в пояснительной записке к документу. По мнению политиков, россияне смогут провести день в кругу семьи, друзей и знакомых, чтобы спокойно отметить Пасху.

Авторы законопроекта уверены, что выходной станет данью уважения к «глубоким историческим традициям православного общества нашей страны» и подчеркнёт «особую роль Православия в истории России».

Депутаты подчеркнули, что следующий за Воскресением Христовым понедельник во многих странах Европы является выходным.

Соответствующий проект закона должны были рассматривать в Госдуме ещё 10 сентября. Однако, судя по информации в системе электронного документооборота ГД РФ, до документа парламентарии пока не дошли.

Отметим, что в царской России выходными днями считались все двунадесятые христианские праздники. Что же касается Воскресения Христова, то выходными были три дня накануне Пасхи (начиная с Чистого четверга) и вся Светлая седмица.

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