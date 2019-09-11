Непосредственной угрозы для целостности храма пока нет, но турецкие эксперты обнаружили в стенах трещины…

В византийском соборе Святой Софии в Стамбуле турецкие исследователи обнаружили мелкие трещины. Без восстановительных работ они могут расшириться и поставить под угрозу сохранность здания в долгосрочной перспективе, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на турецкую газету «Milliyet».

Близлежащая проезжая часть с интенсивным движением, по всей видимости, оказала негативное воздействие на историческое здание и поставила его в угрожающее положение. Фундамент, однако, не затронут, хотя Стамбул находится в сейсмически активной зоне.

Турецкий историк Зейнеп Ахунбай предположил, что встроенное кондиционирование воздуха также может оказать негативное воздействие на историческое здание. Руководство музея (в который был преобразован собор) однако в этом вопросе сослалось на необходимость обеспечить комфорт сотрудников.

Построенный в правление св. императора Юстиниана Великого храм св. Софии был превращен в мечеть вскоре после завоевания Константинополя султаном Мехмедом Фатихом. Кемаль-паша Ататюрк инициировал создание здесь музея. Однако, нынешние власти Труции планируют восстановить здесь мечеть, против чего выступают православные верующие по всему миру.

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