Русская линия
Сводка новостей от 11 сентября 2019

Владимир Зеленский встретился с прихожанами захваченных храмов УПЦ
Верующие имели возможность лично рассказать Президенту Украины о притеснении УПЦ в Ровенской области…

Владимир Зеленский встретился с верующими УПЦ10 сентября 2019 года около 200 верующих и 30 священнослужителей из Ровенской и Полесско-Сарненской епархии УПЦ собрались у въезда в международный аэропорт в Ровно, чтобы встретить Президента Украины Владимира Зеленского и попросить его о защите своих конституционных прав, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

В результате верующим удалось пообщаться с Президентом.

На встречу с Владимиром Зеленским пришли в основном прихожане, которые пострадали от рейдерских действий «ПЦУ» в Ровенской области. В руках они держат плакаты, призывающие остановить гонения на УПЦ и защитить конституционные права верующих: «УПЦ вне политики», «Церковь — это Дом Божий, а не арена для политических манипуляций», «Господин Президент, остановите гонения верующих УПЦ» и другие.

Викарий Ровенской епархии епископ Дубенский Пимен, руководитель Отдела по урегулированию межконфессиональных конфликтов при Ровенской епархии УПЦ протоиерей Виктор Земляной и верующие рассказали Президенту о притеснениях верующих УПЦ.

В свою очередь Президент Украины сделал акцент на разделении дел Церкви и государства и пообещал поручить разобраться в ситуации новоназначенному главе ОГА.

«Я вас очень прошу, пожалуйста, давайте не будем плакать, давайте успокоимся. Вы нам напишите проблемы, и мы разберёмся, — ответил Президент Украины на эмоциональные рассказы верующих УПЦ. — Новый губернатор Коваль Виталий Станиславович <…> Смотрите, есть губернатор, с сегодняшнего дня он начинает работать, пожалуйста, записывайтесь, приходите».

Уже после встречи с Владимиром Зеленским владыка Павел отметил, что у верующих Ровенской области появилась надежда на справедливость.

Русская линия

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